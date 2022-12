Al menos 30 muertos en bombardeos rusos contra ciudad siria de Al Raqa

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hay muchos heridos en estado grave, por lo que no se descarta un aumento de la cifra final de víctimas mortales.





Los ataques aéreos, efectuados de forma simultánea en el interior de la urbe y sus afueras, así como en un cuartel en manos de los yihadistas, causaron fuertes explosiones.



La ONG no pudo precisar cuántos civiles y miembros del EI hay entre las víctimas. Desde Rusia, el Ministerio de Defensa anunció poco antes que seis bombarderos estratégicos Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacaron hoy posiciones del grupo yihadista en los alrededores de Al Raqa.



"Se han destruido un gran arsenal con armamento, munición y combustibles cerca de la ciudad de Al Raqa; un fábrica de munición para armas químicas en el noroeste de la ciudad, y un gran campamento de entrenamiento de terroristas", señaló Defensa.



Se trata del segundo ataque ruso con aviación estratégica en los últimos tres días. Rusia, que interviene en el conflicto sirio desde septiembre pasado en apoyo del régimen de Damasco, no había recurrido a estos aviones hasta hace un mes, después de que los yihadistas derribaran dos de sus helicópteros.