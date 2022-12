Al menos seis muertos en ataque a una mezquita de Quebec, en Canadá

Christine Coulombe, portavoz de la policía local, informó en rueda de prensa que los fallecidos tienen "entre 35 y 70 años" y que dos sospechosos fueron arrestados tras el ataque.

Agregó que la policía manejaba el incidente como un "acto terrorista".



La policía no excluye la posibilidad de que un tercer sospechoso se haya dado a la fuga.



"Condenamos este ataque terrorista contra los musulmanes en un centro de culto y refugio", dijo Trudeau en un comunicado.



"Los musulmanes canadienses son parte importante de nuestro entramado nacional, y estos actos sin sentido no tienen lugar en nuestras comunidades, ciudad y país", agregó.



El motivo del ataque no fue clarificado inmediatamente, en tanto se lanzó una vasta operación policial luego del tiroteo, que tuvo lugar tras la plegaria nocturna.



Según testigos entrevistados por la televisión local, dos hombres enmascarados ingresaron a la mezquita el domingo en torno a las 19H15 locales (00H15 GMT del lunes).



"Rompe el corazón ver esta violencia sin sentido", dijo Trudeau, y agregó que la "diversidad es nuestra fortaleza, y la tolerancia religiosa es un valor que como canadienses atesoramos".



El primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, dijo en su cuenta de Twitter que su gobierno se había "movilizado para garantizar la seguridad de la población".



"Quebec rechaza categóricamente esta violencia bárbara", tuiteó. "Solidaridad con la población de fe musulmana de Quebec".



Policías estacionados cerca de la mezquita dijeron a la AFP que se habían estado preparando para este tipo de ataque "porque están ocurriendo en todo el mundo".



"No entiendo porqué aquí, es una mezquita pequeña", dijo un hombre que estaba dentro del centro cultural islámico en el momento del ataque. "No es Montreal o Toronto".



La mezquita de Quebec ya había sido blanco de un ataque de odio aunque mucho menos grave: una cabeza de cerdo fue colocada delante una de sus puertas durante el ramadán en junio pasado.



Otras mezquitas en Canadá han sido objeto de pintadas racistas en los últimos meses.



El ataque llega en momentos Canadá promete abrir los brazos a musulmanes y refugiados, después de que el presidente de Estados Unidos firmó el viernes un controvertido decreto que suspende el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, desatando caos en los viajes e indignación en el mundo.



Canadá ofrecerá temporalmente permisos de residencia a personas varadas en el país como resultado del decreto de Trump, dijo el domingo el ministro de inmigración.



"Déjenme asegurar a todos aquellos que puedan estar varados en Canadá que usaré mi autoridad como ministro para proveerles residencia temporal si lo necesitan, como lo hemos hecho en el pasado", dijo Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración durante una conferencia de prensa.



Trump suspendió el ingreso a Estados Unidos de refugiados por 120 días y de ciudadanos de siete países musulmanes (Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen) por 90 días.



Hussen, de origen somalí, no condenó la medida de Estados Unidos pero enfatizó que Canadá continuaría manteniendo una política de inmigración basada en la "compasión" al mismo tiempo que protege la seguridad de sus ciudadanos.



"Damos la bienvenida a los que huyen de la persecución, el terror y la guerra", dijo replicando un tuit del sábado del primer ministro, Justin Trudeau.



De acuerdo al último censo de Canadá, desde 2011, una de cada cinco personas en el país es nacida en el extranjero.



Canadá ha dado la bienvenida a más de 39.670 refugiados sirios entre noviembre de 2015 y principios de 2017, de acuerdo con cifras del gobierno.