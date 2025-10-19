Al menos tres personas resultaron heridas tras tiroteo en campus universitario

La tranquilidad de la madrugada del domingo 19 de octubre se rompió abruptamente en Stillwater, Oklahoma, cuando un tiroteo dentro de una residencia universitaria dejó al menos tres personas heridas, entre ellas un estudiante. El hecho ocurrió en el edificio Carreker East de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU), alrededor de las 3:40 a. m., justo en medio del fin de semana de celebraciones por el regreso de exalumnos al campus.

Según el reporte oficial de la Policía de OSU, los heridos fueron trasladados a hospitales en Oklahoma City y Tulsa, pero hasta el momento no se han revelado detalles sobre su estado de salud. Las autoridades aseguraron que la situación fue controlada rápidamente y que no existe una amenaza activa para el resto del campus.



Así ocurrió el tiroteo en el campus de OSU

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se desencadenó después de una “gran fiesta privada” celebrada fuera del campus universitario. Algunos asistentes regresaron a la residencia Carreker East, donde, por causas que aún se investigan, comenzaron los disparos. El jefe de la Policía de OSU, Michael Beckner, explicó que el tiroteo se originó en medio de una confrontación y que, tras los primeros llamados de emergencia, los agentes acordonaron la zona y evacuaron a los estudiantes.

Hasta el momento, no hay personas arrestadas ni sospechosos identificados. Sin embargo, las autoridades mantienen activa la investigación y han solicitado la colaboración de la comunidad universitaria. “Cualquier persona que tenga información puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de OSU”, indicó Beckner en un comunicado.

Testigos relataron que varios estudiantes salieron corriendo del edificio al escuchar los disparos, mientras las sirenas y los vehículos de emergencia llegaban al lugar. Aunque la Policía ha descartado un peligro inminente, el miedo y la preocupación siguen presentes entre los residentes del campus.



Tiroteo en universidad de Oklahoma Foto: de Oklahoma State University

Universidad refuerza medidas de seguridad tras el tiroteo

Tras el ataque, la Universidad Estatal de Oklahoma recordó a través de un comunicado su política de tolerancia cero frente al porte de armas. “Nuestro campus debe ser un espacio de aprendizaje y convivencia libre de peligros derivados del uso o tenencia de armas no autorizadas”, señaló la institución, que también anunció el refuerzo inmediato de los protocolos de seguridad y comunicación interna.

La universidad ha dispuesto acompañamiento psicológico para los estudiantes afectados y trabaja con la policía local para esclarecer los hechos. Directivos y autoridades pidieron calma a la comunidad educativa y aseguraron que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el campus.

Publicidad

El tiroteo ocurrió en pleno fin de semana de “America’s Greatest Homecoming”, una de las festividades más importantes de la OSU, que reúne a miles de exalumnos, familias y estudiantes en actividades culturales y deportivas. Lo que debía ser una jornada de celebración terminó convirtiéndose en una noche de angustia y temor.

Este nuevo hecho de violencia armada se suma a la larga lista de tiroteos registrados en centros educativos de Estados Unidos. Según datos de la organización Gun Violence Archive, el país ha contabilizado más de 300 tiroteos masivos en lo corrido de 2025, una cifra que evidencia la gravedad de un fenómeno que no da tregua.

Mientras la investigación continúa, las autoridades universitarias insisten en mantener la calma y seguir las instrucciones de seguridad. En Stillwater, la comunidad universitaria intenta volver a la normalidad, aunque con la incertidumbre y el miedo que deja una madrugada marcada por los disparos.

