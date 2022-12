Alicia Alonso, leyenda cubana de la danza, murió a los 98 años

La bailarina cubana Alicia Alonso, una figura legendaria de la danza clásica, falleció este jueves a los 98 años, informó un representante del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Alonso, quien pese a su avanzada edad permanecía en activo al frente del prestigioso BNC, se encontraba ingresada por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana, donde murió en torno al mediodía.

Publicidad

Alonso tuvo una de las más largas carreras que se recuerdan en la danza, en la que combinó magistralmente a golpe de talento y perseverancia la más exquisita y rigurosa interpretación, el magisterio, la coreografía y la dirección.

La artista mantuvo pendiente de los escenarios hasta el último momento a la cabeza de la compañía, con gran prioridad en la supervisión del trabajo de los jóvenes bailarines, a quienes trasmitió su legado.

De hecho, la autodenominada "prima ballerina assoluta" del BNC seguía dirigiendo formalmente la compañía, aunque desde enero pasado con el apoyo, como subdirectora, de la bailarina Viengsay Valdés, que es quien tomaba ya las decisiones artísticas, pero "siempre fiel" al legado de Alonso.

Con una definida vocación por la danza, sus estudios de ballet comenzaron en la escuela de la Sociedad Pro-Arte Musical, de la mano del profesor Nikolai Yavorsky.La pequeña Alicia rápidamente destacó por sus extraordinarios dotes y se convirtió en una aventajada alumna que debutó el 29 de diciembre de 1931 como dama de la corte en el "Gran Vals" del ballet.Alonso confesó en una entrevista que aquél día sintió que "era la persona más feliz del mundo, todo era yo, no veía nada. Todo lo sentía como parte mía: la música, el público, mis compañeros bailando".Ya había contraído matrimonio con el bailarín cubano Fernando Alonso, de quien adoptó el apellido Alonso que la acompañaría a lo largo de toda su trayectoria artística.Su actividad profesional en Estados Unidos comenzó en 1938 bailando en comedias musicales como "Great Lady" (Gran Dama) y "Stars in your eyes" (Estrellas en sus ojos) junto a renombradas figuras de la época, antes de integrar el American Ballet Theatre de Nueva York en 1940.Elevada al rango de primera bailarina, actuó en escenarios de diversos lugares del mundo, y en 1943 debutó en el ballet "Giselle", el personaje de la campesina ingenua, romántica y engañada que bordó al mínimo detalle interpretativo para convertirlo en el más emblemático de su extenso repertorio.El 28 de octubre de 1948 fue una fecha clave en su trayectoria: fundó en La Habana, en colaboración con los hermanos Fernando y Alberto Alonso, el Ballet Alicia Alonso, primero de su tipo creado en la isla.Alicia Alonso compaginó sus actividades entre el American Ballet Theatre y su propia compañía, que tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, recibe apoyo gubernamental y se reorganiza como Ballet Nacional de Cuba (BNC), su nombre actual, y bajo la dirección general de la famosa bailarina.Sus giras internacionales la llevaron a Asia, América, la Ópera de París, el Royal Danish Ballet y otras muchas compañías.

Desde su juventud, Alonso había padecido un defecto de visión en un ojo, y en pleno apogeo de su carrera en los años setenta sufrió desprendimiento de retina, una dolencia que la dejó casi ciega para el resto de su vida.

Conozca más: Ana María Gómez, la paisa que cumple su sueño de bailar en Nueva York a los 16 años

En tres ocasiones pasó por el quirófano para intentar superar sus problemas con la visión, y la última de ellas le planteó la difícil prueba de mantenerse alejada de los escenarios por dos años, un obligado reposo que "fue duro, pero aprendí a bailar con el cerebro", según contó."Me ubicaba en Giselle e iba paso por paso en la coreografía, desde que se abría el telón hasta el final. Me entrené a ver los ballets en mi mente como si fuera el público. Estudiaba los pasos del cuerpo de baile, de los solistas", reveló una de las pocas ocasiones en las que trató el tema públicamente.Alicia Alonso fue una figura artística tan mítica como los legendarios personajes que interpretó hasta su despedida como bailarina el 28 de noviembre de 1995, en Italia, aunque el imán de los escenarios la atrajo a aparecer en una demostración desde una silla o en sus habituales saludos al comienzo y final de los Festivales de Ballet de La Habana.Ella dijo que cuando decidió que aquella sería su última función sobre las zapatillas de puntas "nadie tenía conocimiento sobre eso"."Fue una sensación de un vacío tremendo, como si se me hubiese escapado el alma".Siempre sostuvo que la danza era su vida, por eso al dejar de bailar se concentró en otras facetas vinculadas a ese arte como la coreografía, la docencia y la dirección de la compañía, labores a las que dedicó sus fuerzas y creatividad.Entre los numerosos galardones y reconocimientos que Alonso recibió en Cuba destaca la Orden Félix Varela del Consejo de Estado, los títulos Honoris Causa de la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Arte y fue proclamada Heroína nacional de Trabajo.A ellos se sumaron distinciones internacionales como el premio "Anna Pávlova" de la Universidad de la Danza de París, el cargo de embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, la condecoración francesa de Oficial de la Legión de Honor y la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, otorgada por el Rey de España Juan Carlos I.Con una personalidad y talento extraordinario como bailarina, Alicia Alonso también pasará a la historia como uno de los puntales de la Escuela Cubana de Ballet, a la que impregnó de un estilo propio que ha conquistado un lugar destacado en la danza mundial.