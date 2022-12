Alto comisionado de la ONU se reunirá con abogado de Capriles en Nueva York

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, recibirá en Nueva York al abogado del dirigente de la oposición venezolana, Henrique Capriles, con quien originalmente debía reunirse, pero que no pudo salir de Venezuela.



El pasaporte de Capriles fue confiscado ayer en el aeropuerto de Caracas, cuando se preparaba para viajar a Estados Unidos para esa reunión.



En vista de esta situación, Zeid se reunirá con el representante legal de Capriles, quien le presentará un informe sobre la situación en Venezuela que el líder opositor planeaba exponerle personalmente, dijo el portavoz el alto comisionado, Ruper Colville.



"Estoy seguro que si el señor Capriles puede salir de Venezuela en otra ocasión y el alto comisionado puede incorporarlo en su apretada agenda, y habiendo aceptado una reunión, no veo porque no aceptaría otro", comentó.



El portavoz recordó que es una práctica habitual que el alto comisionado y otros altos funcionarios de esta oficina se reúnan con defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos, entre otras personas, en relación con la temática de derechos humanos.



Sobre la posibilidad de que algún funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pueda viajar a Venezuela para reunirse allí con Capriles, sostuvo que esta entidad hace todos los esfuerzos para mantener abiertos los canales de comunicación con el gobierno, al que ha propuesto enviar a sus representantes al país.



"Hemos conversado con el gobierno sobre enviar a personal, sobre todo de nuestra oficina regional que cubre Venezuela, para que visite el país, lo que no ha sucedido todavía, pero seguimos esperando que ocurra", señaló.



Esos contactos también se realizan entre la sede de la Oficina, en Ginebra, y las misiones diplomáticas de Venezuela ante la ONU en esta ciudad y en Nueva York.



"No se trata de que no tenemos contacto con las autoridades, lo tenemos, pero siempre sería bueno visitar el país, pues es muy alarmante lo que está sucediendo allí", dijo Colville.



"Cosas como el retiro del pasaporte del señor Capriles seguramente no ayudarán a rebajar la tensión", indicó.



De manera general, el portavoz enfatizó la importancia de que las fuerzas gubernamental actúen frente a las protestas "de acuerdo con los estándares de derechos humanos".



"También hay denuncias de violencia por parte de grupos armados y es responsabilidad del Estado proteger a la población de éstos y de la proliferación de armas, y al mismo tiempo pedimos a los manifestantes que utilicen medios pacíficos", concluyó.