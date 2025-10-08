Aparece cuerpo sin vida de un hombre en vía pública con un mensaje: esto se sabe

Un macabro hallazgo en Venezuela puso al descubierto un violento crimen presuntamente ligado a la justicia por mano propia.

El pasado fin de semana fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Luis Urbina Pérez, de 33 años de edad, en extrañas condiciones. El sujeto, quien se desempeñaba como obrero, presentaba cerca de cinco impactos de bala.

Lo que inmediatamente activó las alarmas de las autoridades fue el mensaje dejado sobre los restos, un cartel que decía: “Por violador”.

La brutal ejecución ocurrió mientras Urbina Pérez ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades. El hombre era investigado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal San Cristóbal.



Aparece cuerpo sin vida de un hombre con un mensaje: esto se sabe Foto: redes sociales

Esta investigación había comenzado el pasado martes 30 de septiembre por el delito de abuso sexual. De acuerdo con el informe, la víctima de este presunto crimen era su propia hijastra, una niña de tan solo 11 años de edad.

Versiones extraoficiales apuntan a que, tras conocerse la denuncia por abuso sexual, Urbina Pérez fue interceptado por varios sujetos desconocidos.

Publicidad

Presuntamente, los hombres abordaron al acusado cerca de su residencia y lo trasladaron a un lugar desconocido, antes de que fuera hallado sin signos vitales en Barinas.

Funcionarios del Cicpc, Delegación Municipal Santa Bárbara, acudieron al sitio para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones. La Fiscalía Superior del Ministerio Público de la ciudad ya están frente al caso.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el móvil del homicidio fue la venganza o ajuste de cuentas, sin embargo, mantienen abierta cualquier posibilidad.

Publicidad

Por ahora, la familia del sujeto y de la menor presuntamente abusada no se han manifestado.