Asesinan a presidente de reconocido club de fútbol en pleno restaurante

El presidente del club Alemdag Spor, Tuncay Meriç, fue asesinado la noche del pasado 27 de agosto mientras se encontraba en un restaurante en Estambul. El dirigente deportivo recibió un disparo en la cabeza por parte de un hombre armado que ingresó al establecimiento y huyó inmediatamente después del ataque.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en un café del barrio de Güngören, en el distrito de Çekmeköy. Meriç se encontraba acompañado y degustaba una sopa cuando el agresor, vestido con sudadera negra y gorra marrón, se acercó a su mesa y le disparó en el lado derecho de la cabeza sin mediar palabra.

El dirigente fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano, pero falleció debido a la gravedad de la herida. El atacante, cuya identidad aún no ha sido establecida, continúa prófugo y es buscado por la Policía turca.

“Estaba en la cafetería con mis amigos viendo un programa de fútbol. Me levanté para ir al baño y, al volver, vi a un joven que apuntó con un arma y disparó. No hubo discusión ni palabras previas. Todos empezaron a correr y yo me lancé al suelo”, relató uno de los testigos al canal Ekol TV.

Otro testigo señaló que el crimen fue cometido de forma inmediata y que mujeres y niños salieron despavoridos al escuchar el disparo.

Spor kulübü başkanı yemek yerken başından vuruldu: Görüntülere Ekol TV ulaştı!



İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, yemek yediği sırada şapkalı bir kişi tarafından başından vuruldu.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, tüm… https://t.co/qYV8MKwl5o pic.twitter.com/TWKhR34mAN — Ekol TV (@ekoltvv) August 28, 2025

Tras conocerse el asesinato, la Junta Directiva del Club Deportivo Alemdag 1877 emitió un comunicado lamentando la muerte de Meriç y aclarando una confusión generada en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Publicidad

La institución recalcó que no existe relación alguna entre el Club Deportivo Alemdag 1877 y el Alemdag Spor presidido por Meriç, e hizo un llamado a no difundir información errónea ni asociar injustamente a la organización con el hecho.

“Algunas publicaciones en redes sociales y artículos periodísticos mencionan a nuestro club sin distinción, e incluso incluyen comentarios difamatorios. Enfatizamos que nuestro club no tiene ninguna conexión con el suceso”, indicó.

