Así agente del ICE justificó asesinato de inmigrante colombiano, según NYT

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le dijo a su exesposa que fue quien disparó y causó la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en el estado de Maine, y aseguró que su actuación estuvo justificada, según reveló The New York Times.

Ashley Brouillette identificó al agente como David Brouillette, de 37 años, durante una entrevista concedida al diario estadounidense. Según su relato, habló con su exesposo el miércoles, dos días después del tiroteo, y él le explicó que el uso de la fuerza estaba justificado.

De acuerdo con su testimonio, el agente le pidió que no hablara con nadie sobre él y posteriormente le solicitó que defendiera su reputación. “Me dijo: ‘Necesitas decirles que soy una buena persona’”, recordó Ashley Brouillette. También afirmó que él le pidió que no revelara los presuntos episodios de violencia que habría sufrido durante el matrimonio. “Le respondí que no iba a mentir por él”, aseguró.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha divulgado la identidad oficial del agente que disparó. Una portavoz de la entidad rechazó confirmar si David Brouillette fue quien efectuó los disparos mortales, argumentando que revelar los nombres de los agentes puede ponerlos en riesgo.



Ashley Brouillette afirmó que, además de hablar con su exesposo, lo reconoció en videos e imágenes captadas en el lugar de los hechos. Otras dos personas —un familiar que pidió mantener el anonimato y un antiguo compañero de secundaria del agente— dijeron a The New York Times que también lo identificaron en las grabaciones, aunque no pudieron confirmar que fuera quien realizó el disparo fatal.

Según el periódico, hasta ahora no se ha divulgado ningún video que permita establecer con claridad quién efectuó el disparo que causó la muerte del colombiano. Sin embargo, una grabación tomada poco después del incidente mostraría a otro agente consolando a David Brouillette. El medio The Portland Press Herald fue el primero en señalarlo como el presunto autor de los disparos.

Johan Sebastián Durán Guerrero vivía en Biddeford, Maine, junto a su pareja y su hija de tres años. La mañana del lunes conducía su vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. Durante el operativo se escucharon múltiples disparos que impactaron el parabrisas del automóvil.

Agente de ICE disparó a colombiano // Foto: revelada por Noticias Caracol

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Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Durán Guerrero había ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. No obstante, Benjamin Gideon, abogado que representa a la familia del colombiano, afirmó que el joven se encontraba trabajando legalmente en el país.

Las autoridades federales sostienen que los agentes realizaban labores de vigilancia sobre la residencia de una persona con una orden de deportación y que un oficial abrió fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Ashley Brouillette aseguró que, durante la conversación con su exesposo, este le explicó que disparó porque, según él, “el hombre intentó atropellarme”.

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No obstante, de acuerdo con The New York Times, los detalles conocidos después del operativo sugieren que Johan Sebastián Durán Guerrero no era la persona que las autoridades buscaban inicialmente.

La exesposa del agente también relató que mantuvo una relación con David Brouillette desde la secundaria y estuvieron casados entre 2007 y 2009. Según su versión, después de que él ingresó al Ejército comenzó un patrón de presuntos abusos físicos, incluyendo episodios en los que la habría estrangulado, lanzado al suelo y empujado contra una pared.

Ashley Brouillette afirmó que las amenazas y el acoso fueron tan persistentes que abandonó el estado de Maine en 2012 para alejarse de él. Incluso aseguró que, en noviembre pasado, el agente volvió a amenazarla de muerte tras una discusión relacionada con la disciplina de la hija que tienen en común. “He dicho a otras personas que, si algún día aparezco muerta, será por él”, declaró al The New York Times.