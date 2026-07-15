Familiares de Johan Sebastián exigen justicia y piden agilizar la repatriación del cuerpo

Decenas de familiares, amigos y vecinos de Johan Sebastián Durán Guerrero se reunieron la noche de este lunes en el barrio donde creció, en Bucaramanga, para realizar una velatón en memoria del joven santandereano, quien fue asesinado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Con velas encendidas, mensajes de solidaridad y oraciones, los asistentes rindieron homenaje a Johan Sebastián y elevaron un llamado para que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida. Durante la jornada también exigieron verdad y justicia frente a los hechos ocurridos en territorio estadounidense.

Familiares y amigos de Johan Sebastián Durán Guerrero realizaron en Bucaramanga una velatón para rechazar su asesinato en Estados Unidos en medio de un operativo de ICE. "Exigimos verdad y justicia", señalaron #MañanasBlu pic.twitter.com/w81qKaQysh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

En medio del dolor, Angi Durán, hermana menor de la víctima, pidió al Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, agilizar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo, con el fin de que su familia pueda darle el último adiós en Bucaramanga.

"Lo único que queremos es traerlo de regreso a casa y conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió", manifestó la joven entre lágrimas durante la velatón.



La familia recordó que apenas unas horas antes de su asesinato, Johan Sebastián sostuvo una videollamada con la mayoría de sus seres queridos. Ese fue el último momento en que pudieron verlo con vida.

"Compartimos con él por videollamada. Nadie imaginó que sería la última vez que lo veríamos", relató José Guerrero, tío del joven, quien aseguró que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.

Familiares de Joan Sebastián piden al ICE respetar la vida de los migrantes https://t.co/vVncq2tlXK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

Mientras las autoridades de Estados Unidos adelantan la investigación para establecer las circunstancias del operativo en el que murió Johan Sebastián Durán, sus familiares continúan gestionando recursos económicos para cubrir los costos de la repatriación y poder realizar sus exequias en la capital santandereana.

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El caso ha generado conmoción tanto en Bucaramanga como entre la comunidad colombiana en Estados Unidos. Los familiares insisten en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

Con velas, flores y oraciones, familiares, amigos y vecinos se reúnen esta noche en el barrio La Victoria de Bucaramanga para rendir homenaje a Joan Durán Guerrero. Entre lágrimas, lo recuerdan como un joven trabajador, amoroso con su familia y lleno de sueños. #VocesySonidos pic.twitter.com/jXlz18phPR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

Paralelamente, esperan el acompañamiento del Gobierno colombiano para facilitar el proceso consular y acelerar el traslado del cuerpo al país, permitiendo que Johan Sebastián Durán Guerrero reciba una despedida junto a sus seres queridos en la ciudad donde creció.