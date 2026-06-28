Autoridades apoyarán repatriación de cuerpos de santandereanos desde Venezuela

Las autoridades de Santander anunciaron acompañamiento a las familias de las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela, así como la gestión para el retorno de los cuerpos al país, en los casos en que los familiares así lo requieran.

Desde la Gobernación se indicó que se activaron los protocolos de repatriación y apoyo psicosocial, con el fin de brindar asistencia integral a quienes hoy enfrentan el dolor por la pérdida de sus seres queridos en medio de la tragedia.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el departamento atraviesa un momento de luto.

“Estamos de luto, es el momento de acompañar a las familias, de brindar todo el apoyo y una mano amiga a quienes lo necesiten, especialmente si desean repatriar el cuerpo de sus familiares, no están solos en este proceso”, señaló el funcionario.



Las autoridades departamentales informaron que el acompañamiento se realizará de manera articulada con las entidades competentes en Colombia y Venezuela, con el objetivo de facilitar los trámites y agilizar el retorno de los cuerpos.

Finalmente, reiteraron su compromiso de mantener el apoyo institucional durante todo el proceso, incluyendo la atención psicosocial a los familiares y el seguimiento a cada caso particular que se presente.

De igual manera se mantienen los 5 puestos habilitados de puntos de acopio para que la ciudadanía continúe entregando sus donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.

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Asimismo, las autoridades y organizaciones humanitarias recordaron que también está disponible la opción de realizar aportes económicos a las cuentas oficiales de la Cruz Roja, con el fin de fortalecer la atención que será distruibuido de acuerdo a las necesidades de compra de medicamentos e insumos para atención de victimas de la emergencia.