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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Bélgica elimina a Estados Unidos y enfrentará España en cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica elimina a Estados Unidos y enfrentará España en cuartos de final del Mundial 2026

Con una goleada por 1-4 sobre Estados Unidos, Bélgica selló su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá contra España.

Bélgica EEUU.jpg
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

No había tocado el balón Folarin Balogun, ‘indultado’ de la sanción, titular en Estados Unidos y protagonista mundial en las últimas horas, cuando Charles de Keteleare adelantó a la selección de Bélgica a los ocho minutos y medio, en su mejor partido del Mundial 2026 con diferencia para reafirmarse con una victoria por 1-4 y desafiar a España en el encuentro de los cuartos de final del próximo viernes en Los Ángeles.

En una rebelión absoluta contra sus complejos, las circunstancias y la decisión de la FIFA, Bélgica dominó el marcador y el partido casi siempre. El segundo tanto también fue de De Keteleare, justo apenas dos minutos después del 1-1 de Estados Unidos a la media hora del encuentro.

Un empate fugaz que también reafirmó la reacción de Bélgica, capaz de reponerse al contratiempo con una autoridad inexistente en sus días precedentes.

El tercero fue un regalo del portero Matt Freese, aprovechado por Hans Vanaken, cuando podía surgir cualquier inquietud a Bélgica, porque Estados Unidos había crecido. Pero fue el principio del fin.

Instantes después, lesionado, se fue Christian Pulisic. Ya en el minuto 93, Lukaku anotó el 1-4. Noventa y tres goles con Bélgica. Se lo dedicó a Amadou Onana, lesionado en su rodilla derecha en el minuto 20.

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