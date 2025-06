Así descubrieron que reconocido DJ usaba dobles para tocar en varios conciertos al mismo tiempo

El DJ Kid Noize, un conocido músico belga que ha construido su perfil artístico ocultando su rostro tras una careta de mono extremadamente realista, ha caído en desgracia después de que se descubriera que ha utilizado dobles con máscara en distintas actuaciones simultáneas.

"A raíz de la atención suscitada por la polémica que involucra al DJ y animador Kid Noize, Tipik anuncia la desprogramación de su emisión Le Mix Up, que se emitía cada viernes de 22:00 a 23:00. La desprogramación comenzará este viernes 27 de junio", informó hoy la radiotelevisión pública RTBF.

La exclusión de la parrilla del artista a quien en 2021 se le encargó grabar una versión electrónica del himno de Bélgica para animar a la selección en la Eurocopa, responde a que esta semana se ha sabido que el pasado fin de semana Kid Noize actuó, y cobró por ello, en tres municipios distintos en la misma noche (Frameries, Polleur y Attert).

Lo hizo, según reveló después el artista de 43 años, recurriendo a dobles para sustituirle en el escenario.

Foto: Facebook Kid Noize

"Después de 15 años encarnando a Kid Noize, es con mucha emoción que tengo el honor de anunciar que he formado al mejor sucesor posible. No hay un verdadero, no hay uno falso", escribió el lunes en su cuenta de Instagram Grégory Avau, el verdadero nombre del artista, que acompañaba la publicación con una foto de dos Kid Noizes.

Las sospechas habían surgido el domingo, cuando se descubrió que, con motivo de La Fiesta de la Música, el pinchadiscos actuó en Frameries de 22:30 a 23:30 y en Polleur a partir de la medianoche del sábado, pese a que hay dos horas de trayecto entre ambas localidades, mientras que tenía un tercer concierto casi simultáneo en Attert.

El músico, que siempre se muestra en público con su máscara, al estilo del dúo francés de electrónica Daft Punk o del DJ estadounidense Marshmello, se justificó diciendo en redes sociales que "Kid Noize se convierte en un equipo".

"Tampoco es fácil para mí soltar el relevo. Entiendo que los fans no quieran que haya otra persona detrás de la máscara, y eso me halaga, pero la aventura continúa. Espero que sigan apoyando a mi sucesor", añadió el creador, quien subrayó que seguiría actuando como "director artístico" del proyecto conjunto.

El DJ también intentó justificar que se había ceñido al contrato, después de que los organizadores de uno de los conciertos mostraran sus dudas, explicando que "el contrato preveía a Kid Noize, y ellos fueron los primeros en tener la nueva versión".

Kid Noize, habitual del célebre festival de electrónica de Bélgica Tomorrowland, es también autor de cómics.

El músico es un antiguo componente del grupo Joshua, que en 2016 sacó su primer disco caracterizado como un simio, seña de identidad del personaje.

"La máscara, culturalmente, sirve para esconderse. Pero también para mostrarse. Veo la prótesis más como un accesorio de moda que como algo que me sirve para esconderme", explicaba el artista años atrás en una entrevista en TV5 Monde.