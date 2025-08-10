Ataque israelí contra carpa de prensa en Gaza deja muerto a reconocido periodista

El Ejército israelí confirmó la muerte del periodista palestino Anas al Sharif, corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera, en un ataque aéreo de precisión ocurrido la noche del domingo en la Ciudad de Gaza. La noticia fue corroborada tanto por las fuerzas armadas israelíes como por reporteros presentes en la Franja.

En un comunicado oficial, el ejército afirmó: “Hace poco, en la ciudad de Gaza, nuestras fuerzas atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista de la cadena catarí Al Jazeera”. Pese a que Israel ya lo había señalado en varias ocasiones como objetivo, nunca presentó pruebas verificables que confirmaran su presunta vinculación con una milicia.

Según Al Jazeera, el ataque tuvo lugar poco antes de la medianoche, alcanzando una tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa, en la capital gazatí. Apenas media hora antes, Al Sharif había publicado en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que mostraba la intensidad de los bombardeos y escribía: “Bombardeos sin parar... Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza”.

También había compartido otro mensaje denunciando el avance de la ofensiva: “Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su gente silenciadas, sus rostros borrados. La historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener”.

Junto a Al Sharif murieron otros tres periodistas —Mohammed Qreiquea, reportero de la misma cadena, y los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa—, así como su conductor, Mohammed Nofal, a quien las autoridades de Gaza identificaron además como asistente de fotografía.

Imágenes difundidas tras el ataque muestran a Al Sharif gravemente herido y el cuerpo sin vida de Qreiquea. Otro video posterior retrata a decenas de personas transportando un cuerpo envuelto en una mortaja, entre cánticos religiosos. Con estas muertes, el Ministerio de Información gazatí eleva a 237 la cifra de comunicadores fallecidos durante la ofensiva israelí, entre ellos periodistas, creadores de contenido e ‘influencers’.

🇵🇸🇮🇱 | URGENTE: El número de muertos por el ataque israelí contra la carpa de periodistas frente al Hospital Al-Shifa aumenta a 7, incluidos 5 reporteros, dice el director del hospital a la Agencia Anadolu. pic.twitter.com/WLtnQrKHzZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2025

Acusaciones y controversia

Las Fuerzas de Defensa de Israel alegan que Al Sharif estaba vinculado a Hamás y presentaron dos documentos como evidencia, cuyo origen no especificaron y que no han podido ser verificados. El primero, titulado “Lista de operativos de Hamás en la brigada norte de la Franja de Gaza”, indica que el reportero se unió al grupo en 2013, a los 17 años, y que resultó herido en 2019. El segundo lo registra como lesionado por una explosión en 2017.

Consultado por la agencia EFE sobre el origen de esos documentos y la posible vinculación de los demás fallecidos con milicias, el ejército evitó pronunciarse. En octubre de 2024, cuando Israel divulgó por primera vez dichos documentos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que “su mera publicación no constituye prueba suficiente de afiliación ni justifica un ataque letal”.

RSF también cuestionó la validez de pruebas similares presentadas por Israel en el caso del periodista Ismail al Ghoul, otro corresponsal de Al Jazeera muerto previamente en un bombardeo.

Al Jazeera es uno de los pocos medios que continúan informando desde Gaza, dado que Israel no permite el ingreso de prensa internacional independiente, y constituye una de las cadenas más influyentes del mundo árabe. El gobierno israelí mantiene prohibida su emisión en su territorio.