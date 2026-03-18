En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Aumentan a 968 los muertos en Líbano tras nuevos bombardeos israelíes

Aumentan a 968 los muertos en Líbano tras nuevos bombardeos israelíes

Las autoridades informaron que 56 personas murieron en las últimas horas en distintos puntos del país.

Ataque de Israel a Líbano.jpg
Ataque de Israel a Líbano
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad