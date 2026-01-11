En vivo
Autoridades de Ecuador hallaron restos humanos colgados en una playa en Puerto López, Manabí

Encima de los restos humanos había un letrero con una aparente advertencia dirigida a personas que estarían robando y extorsionando a pescadores.

Playa en Puerto López.
Playa en Puerto López.
Foto: imagen de archivo, Goraymi en Facebook.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

