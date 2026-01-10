En vivo
Mundo

Capturan en Colombia a un exconcejal correísta buscado en Ecuador por intento de asesinato

El sujeto tenía orden de captura desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato contra una persona en marzo del año anterior y estaba prófugo desde el 9 de septiembre de 2025.

Exconcejal correísta Miguel Morocho.
Exconcejal correísta Miguel Morocho.
Foto: @lahistoriaec en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

