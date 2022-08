Mujer ofrece vacante para que alguien sea la amante de su esposo con sueldo incluido

En Tailanda, Pattheema Chamnan publicó una particular vacante de empleo, pues necesita una amante para su esposo. La noticia se volvió viral rápidamente e inundó las redes sociales.

La mujer de 44 años ofrece empleo, con alimentación y vivienda gratis, para que alguna mujer sea la amante de su esposo. El salario está trazado en 450 dólares al mes, lo que equivale casi a 2 millones de pesos. Sin embargo, al igual que cualquier vacante pide unos ciertos requerimientos para poder aplicar: “Debe ser atractiva, no tener hijos y estar dispuesta a complacer físicamente”.

“Tengo depresión crónica y siento que no puedo cuidar bien a mi esposo. No me he acostado con mi esposo y me hace sentir que no soy una buena esposa”, explicó la mujer sobre la razón de su decisión al diario The Mirror.

Según ella, el objetivo principal es poder ver a su esposo feliz, pues sigue siendo un “semental”, que conserva mucha energía por liberar.

“Si otros hombres desean lo mismo deberían decírselo a sus esposas, pedirles permiso para que no haya problemas en el futuro. Nunca quise tener amante, pero como mi esposa lo ofreció, no me voy a negar”, indicó la mujer.

Por su parte, el hombre se siente muy agradecido con el amor de su mujer y siente que agradecerle es poco ante tan noble acto, ya que, ella solo “quiere que alguien lo cuide”. La pareja recibe juntos las hojas de vida y verifican el proceso de elección de cada candidata.

La mujer le prometió que puede estar con ambas, sin escena de celos o peleas.

