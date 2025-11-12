Cadena perpetua para enfermero por el asesinato de diez pacientes; investigan más casos

Un enfermero fue condenado este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de diez pacientes, según el fallo emitido por un tribunal de Aquisgrán, en el oeste de Alemania. El caso ha causado gran conmoción en el país, ya que se suma a una serie de crímenes cometidos por profesionales del sector sanitario.

El hombre, de 44 años y empleado en una unidad de cuidados paliativos, también fue hallado culpable de 27 intentos de asesinato. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en un hospital de Würselen, localidad cercana a Aquisgrán.

El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía, que pidió que, debido a la extrema gravedad de los delitos, el acusado no tenga posibilidad de ser liberado tras cumplir 15 años de prisión, como suele permitir la legislación alemana. Por su parte, los abogados defensores habían solicitado la absolución.

Durante el inicio del juicio, en marzo pasado, el enfermero enfrentaba cargos por nueve homicidios, número que finalmente aumentó a diez en el veredicto.



De acuerdo con la acusación, el condenado administró sobredosis de sedantes y analgésicos a pacientes, en su mayoría ancianos en fase terminal, con el propósito de inmovilizarlos y reducir su carga laboral durante los turnos nocturnos.

“Se erigió en dueño de la vida y de la muerte”, afirmó la fiscalía al comienzo del proceso, describiéndolo como un trabajador “sin entusiasmo ni empatía”, que se mostraba “irritado” ante las necesidades de los enfermos que requerían atención constante.

La fiscalía de Aquisgrán informó a la agencia AFP que se han realizado nuevas exhumaciones para determinar si existen más víctimas, y no descarta la apertura de un segundo juicio.