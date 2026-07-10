Camión cargado de chatarra se volcó en plena autopista y arrasó con varios vehículos: quedó en video

Los viajes en carretera suelen ser relajantes, pues permiten controlar los horarios, hacer paradas espontáneas y llevar mayor equipaje. Además el trayecto se vuelve una experiencia para disfrutar de los paisajes, la cultura local y suele ser más económico que otros medios de transporte.

No obstante, los peligros siempre están presentes y los accidentes en carretera no son la excepción. Aunque, en su gran mayoría, ocurren por errores humanos y fallas mecánicas, manejar con responsabilidad no significa que los conductores estén exentos de estos peligros.

En este contexto, los accidentes en carretera siguen siendo una de las situaciones más peligrosas para conductores y pasajeros, especialmente cuando involucran vehículos de carga pesada, pues, en cuestión de segundos, un descuido o una falla puede desencadenar escenas de caos que afectan a varias personas al mismo tiempo.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en Brasil, donde un impactante video comenzó a circular en redes sociales, pues muestra el momento exacto en que un camión cargado de chatarra pierde el control y provoca un grave accidente en plena autopista.



Camión cargado de chatarra se volcó en plena autopista

Según la información conocida, el vehículo de carga terminó volcándose sobre la vía, arrasando con varios automóviles que se encontraban cerca. Las imágenes muestran la magnitud del impacto y cómo otros conductores quedaron atrapados en medio de la emergencia.

El accidente dejó un saldo de al menos siete personas heridas, entre ellas una mujer embarazada, lo que causó mayor preocupación entre los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

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En el siniestro estuvieron involucrados tres carros particulares y otro camión, lo que complicó aún más la situación en la autopista y generó congestión y momentos de preocupación.

Tras el hecho, las autoridades hicieron pruebas de alcoholemia a los conductores de los vehículos implicados, las cuales arrojaron resultado negativo. Por lo que existe la hipótesis de que el accidente no estuvo relacionado con consumo de alcohol, aunque se investigan otras posibles causas como fallas mecánicas o pérdida de control.

El video del momento exacto en el que ocurre el accidente se volvió viral debido a la violencia del impacto y la rápida propagación de los hechos.

VIDEO BRUTAL desde Brasil 🇧🇷



Un camión cargado de chatarra se vuelca en plena autopista y arrasa con varios vehículos



➡️ 7 heridos, entre ellos una mujer embarazada

➡️ 3 autos y otro camión implicados

➡️ Los camioneros dieron negativo en el test de alcoholemia pic.twitter.com/2ip7xdCgPF — RT en Español (@ActualidadRT) July 10, 2026