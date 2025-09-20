Camionero causó grave accidente por ver contenido explícito; padre de familia murió

Un tribunal de la Corona en Preston, Inglaterra, condenó a 10 años de prisión a Neil Platt, un camionero de 43 años, responsable de un accidente en el que perdió la vida Danny Aitchison, padre de dos hijos. El siniestro ocurrió el 17 de mayo de 2024 en la autopista M58, a la altura de Skelmersdale, cuando el conductor se distrajo utilizando su teléfono móvil.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Platt había empleado su dispositivo en repetidas ocasiones en las tres horas previas al choque para acceder a redes sociales como X, TikTok y YouTube, además de reproducir material pornográfico. Esa conducta fue descrita por el juez Ian Unsworth KC como “arrogante y egoísta”, al subrayar que el acusado ignoró por completo la responsabilidad que conlleva manejar un vehículo de gran tamaño.

Platt inició un recorrido desde Dumfries, Escocia, y se dirigía hacia el oeste cuando se encontró con una fila de automóviles detenidos en la vía. Sin embargo, no redujo la velocidad a tiempo: aplicó los frenos apenas 35 metros antes del impacto y embistió el Hyundai Kona de Aitchison, que quedó atrapado entre el camión del acusado y un vehículo cisterna. El automóvil estalló en llamas, lo que causó la muerte inmediata de la víctima, de 46 años.

En la sala, los familiares de Aitchison ofrecieron emotivas declaraciones. Su pareja Kerry, madre de los dos hijos de la víctima, expresó: “Él solo venía a casa conmigo y con los niños. Su héroe se ha ido”.



El abogado defensor, Stephen McNally, señaló que Platt está “genuinamente arrepentido” y pidió que el caso sirva como advertencia sobre las consecuencias de conducir sin la atención debida.