Murió famoso actor de Grey’s Anatomy a los 46 años en grave accidente: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Brad Everett Young, actor y fotógrafo estadounidense de 46 años, quien perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido el pasado 14 de septiembre en California, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades locales, Young acababa de salir de un cine cuando otro vehículo invadió su carril y lo impactó de frente. Aunque fue rescatado con signos vitales y trasladado de urgencia a un hospital, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El conductor responsable sobrevivió y permanece hospitalizado.

Su publicista, Paul Christensen, lamentó la pérdida y destacó su aporte al mundo artístico: “La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, expresó.

Brad Everett Young inició su carrera actoral a finales de los años noventa con participaciones en series reconocidas como Boy Meets World, Felicity, Beverly Hills, 90210, Charmed, The Practice y Grey’s Anatomy.



Murió famoso actor de Grey’s Anatomy Foto: redes sociales

En el cine hizo parte de producciones de gran taquilla como Charlie’s Angels, Jurassic Park III, Austin Powers in Goldmember, Rumor Has It… y The Artist. Su última aparición en la gran pantalla fue en Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017).

Además de su paso por la actuación, Young consolidó una exitosa carrera como fotógrafo de estrellas de Hollywood, con más de dos millones de seguidores en Instagram. Capturó imágenes en alfombras rojas y eventos para medios como Vogue, Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety.

Entre las personalidades que pasaron por su lente se encuentran Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford y Gavin Casalegno, entre muchos otros.