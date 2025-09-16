Gobierno mantiene línea dura frente a Estados Unidos: “No vamos a corregir ningún rumbo”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, mantuvo la línea del presidente Gustavo Petro y otros integrantes del gabinete: lejos de buscar un acercamiento con Estados Unidos, se mantienen en su visión de la lucha antidrogas, la cual, precisamente es contraria al gobierno de Donald Trump, por la cual descertificó condicionadamente al país.

“Nosotros no vamos a corregir ningún rumbo, porque el rumbo es correcto”, así insistió Montealegre en que el enfoque antinarcóticos del Gobierno Nacional no se va a modificar, pese a que EE. UU. dio un plazo de 10 meses para observar qué medidas adoptará el Ejecutivo colombiano frente al aumento de las hectáreas sembradas de coca y otros elementos inherentes al incremento de la producción de drogas.

“No tenemos que enderezar ningún camino, porque hemos trabajado con mucha seriedad y convicción”, comentó.

Previo a un encuentro con el presidente Gustavo Petro, Montealegre, se refirió a las condiciones planteadas por Donald Trump para reactivar la cooperación bilateral. “No necesitamos más oportunidades ni ultimátum”, declaró, antes de agregar que el país ha trabajado con una política antidrogas propia, sin aceptar imposiciones externas.

El jefe de la cartera de Justicia insistió en que Colombia seguirá enfrentando el narcotráfico por convicción y no por presión internacional.

Al referirse a las diferencias con la estrategia de Estados Unidos, Montealegre contrastó los enfoques actuales. “Estados Unidos tiene una política guerrerista. Nosotros tenemos, en cambio, una política social centrada en la defensa de los derechos humanos”, señaló. Mencionó que esta incluye sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo social.

El ministro también expresó que Colombia sigue dispuesta al diálogo con Washington, a pesar del distanciamiento. Afirmó que “quien nos está cerrando las puertas, quien nos está descalificando, son los Estados Unidos. Colombia no, los que se fueron fueron ellos, no nosotros”, dijo Montealegre.

Sobre el uso de glifosato, el funcionario descartó su reactivación, incluso en medio de los ajustes que contempla el Gobierno Nacional. “No es posible abrir una puerta a la aspersión con glifosato”, recalcó al justificar la decisión, señalando los efectos que este herbicida puede tener sobre la salud.