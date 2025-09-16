“Brutalidad absoluta”: Fico responsabiliza a Petro por descertificación de Estados Unidos

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, una medida no vista en 30 años desde el gobierno de Samper, ha generado un intenso debate nacional sobre las relaciones bilaterales.

En entrevista con MañanasBlu10:30, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio su perspectiva y detalló el impacto de su reciente visita a Washington, en compañía del alcalde de Cali, Alejandro Eder, subrayando la importancia de la relación con Estados Unidos.

Gutiérrez afirmó que la visita a Washington, lejos de ser una intromisión, buscaba "mostrar qué esfuerzos se hacen primero de nuestra fuerza pública en el combate en contra de las estructuras criminales y también lo que se hace desde las Alcaldías y desde los Gobiernos locales".

El objetivo era insistir en que, de darse la descertificación, "no se le quitara el apoyo a las Fuerzas Militares ni a la Policía y que tuvieran mucho cuidado con el tema del comercio". Estas gestiones, según Gutiérrez, quedaron plasmadas en el documento final, que "continuará el apoyo y resalta el trabajo de nuestros soldados, de nuestros policías y por supuesto del trabajo de autoridades municipales y autoridades locales".

Federico Gutiérrez. Alcaldía de Medellín

Críticas a la política exterior y de seguridad del Gobierno Nacional

El alcalde Gutiérrez no dudó en criticar la reacción del presidente Gustavo Petro ante la decisión estadounidense.

"Es una brutalidad absoluta. Cómo le ocurre, presidente Petro, después de que inclusive nos descertifican es por su política fallida dentro del tema de la paz total, que aquí los únicos que se han fortalecido han sido las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, todas las estructuras criminales", señaló.

Gutiérrez interpretó la postura de Petro, de rechazar la ayuda estadounidense, como un intento de aislar a Colombia: "¿Qué me confirma a mí eso? Que eso es lo que Petro ha querido desde el principio, quedarse solo, romper relaciones con Estados Unidos y con otros aliados en el combate contra las estructuras y que el país se suma en el caos para luego quedarse en el poder", denunció.

Escuche la entrevista completa aquí: