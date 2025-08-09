Capturan a alcalde que se identifica mujer: denuncian presunto mal uso de cambio de sexo

La detención del alcalde de Pujilí, José Arroyo, ha encendido un intenso debate en Ecuador. El jueves en la madrugada, la Fiscalía lo arrestó junto a otras 16 personas por un presunto caso de peculado relacionado con adjudicaciones de obras públicas. La captura, realizada en la provincia andina de Cotopaxi, coincidió con la revelación de que, en su documento de identidad, Arroyo figura registrado como mujer.

Este detalle salió a la luz cuando un agente policial, al momento de la detención, le preguntó cómo deseaba ser tratado. “Como mujer, por favor”, respondió el alcalde, lo que llevó a que una agente femenina realizara la revisión corporal. Según la cadena Ecuavisa, este cambio en el registro oficial ocurrió en octubre de 2024, meses después de que la Fiscalía iniciara la investigación en su contra.



Organizaciones LGTBIQ+ alertan por uso indebido de la ley

El hecho ha generado inquietud entre organizaciones defensoras de los derechos LGTBIQ+, que advierten un posible “uso indebido” y “oportunista” de la normativa vigente sobre cambio de sexo o género. En un comunicado conjunto, agrupaciones como Silueta X, Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ señalaron que Arroyo se ha declarado públicamente gay, pero no trans, y que la modificación de su género legal, sin cambio de nombre, contrasta con las prácticas habituales de las personas trans que buscan alinear su identidad con su autopercepción.

Denunciaron que, mientras el Registro Civil suele obstaculizar estos trámites a personas trans visibles, en este caso habría permitido un cambio parcial a una persona cisgénero, lo que “refuerza estigmas y dificulta el acceso equitativo al reconocimiento legal” para la comunidad trans. Además, recordaron que desde 2015 se han documentado trabas sistemáticas en estos procesos.



Piden investigación transparente y revisión de políticas

Ante la controversia, los colectivos han solicitado al Registro Civil que investigue el caso de manera transparente y revise sus políticas internas, para asegurar que los cambios de género, sexo y nombre se apliquen de forma justa y con prioridad para quienes realmente lo necesitan en el marco de sus derechos.

Mientras tanto, la audiencia de formulación de cargos contra Arroyo continuó hasta la tarde del viernes en la Corte Provincial de Pichincha. Aún no se define si, de dictarse prisión preventiva, el alcalde sería enviado a un centro para mujeres o para hombres.

José Arroyo ganó la alcaldía en 2023 con el 63,71 % de los votos, siendo uno de los alcaldes más votados del país. Un año después, la Contraloría ya investigaba su gestión por denuncias de concejales. Ahora, el caso judicial y la polémica por su cambio de género legal mantienen a Pujilí en el centro de la atención nacional.