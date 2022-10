Capturan en Venezuela a Wilfrido Torres, alias ‘Neco’, cabecilla de ‘Los Rastrojos’

Nicolás Maduro aseguró este sábado que su Gobierno capturó en el estado de Carabobo a Wilfrido Torres Gómez, cabecilla de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, a quien vinculó con un partido opositor que, supuestamente, planeaba acciones terroristas.

"Hemos capturado al jefe de 'Los Rastrojos' en el estado Carabobo, y está aportando testimonios y pruebas de quién lo contrató, de para qué lo trajeron a Venezuela", dijo el mandatario durante una asamblea con miles de simpatizantes en las cercanías del palacio presidencial de Miraflores.

En Twitter, el ministro de información de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que el líder criminal capturado responde al nombre de Wilfrido Torres Gómez, alias ‘Neco’, solicitado en Colombia por hechos delictivos en la región de Puerto Santander.

Antes, el propio Rodríguez había informado en una rueda de prensa que varios "paramilitares" centroamericanos ingresaron a Venezuela desde Colombia el pasado 23 de febrero, en medio de la violencia que se desató en la frontera entre ambos países cuando la oposición intentó ingresar ayuda humanitaria.

Rodríguez vinculó a estos paramilitares con la agrupación opositora Voluntad Popular, del dirigente preso Leopoldo López y del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero pasado y es reconocido como tal por una cincuentena de países.



No mencionó la captura del criminal colombiano, aunque dijo que las acciones violentas serían coordinadas por un ciudadano con el alías ‘agricultor’, cuya nacionalidad no especificó.



Maduro completó esta información al alertar de la captura del líder de ‘Los Rastrojos’, que dijo pudo lograrse gracias a las "pruebas" entregadas por el opositor Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, detenido la madrugada del jueves después de un allanamiento a su casa en el que se encontraron armas de guerra y divisas en efectivo.



Sobre las denuncias de este sábado Guaidó aún no se pronuncia, aunque ya ha desestimado las acusaciones contra su principal colaborador.



