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Blu Radio  / Mundo  / Carlos III y la reina Camila harán una visita de Estado a EEUU en abril

Carlos III y la reina Camila harán una visita de Estado a EEUU en abril

La Casa Blanca recibirá a los monarcas británicos en una visita que busca resaltar los lazos entre Washington y Londres durante una fecha simbólica para la historia estadounidense.

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