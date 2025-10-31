Los privilegios que perdería hermano de Rey Carlos III tras decisión de quitarle título de príncipe

El Palacio de Buckingham hizo público el inicio del procedimiento formal para revocar la dignidad nobiliaria de príncipe a su hermano Andrés.

Además, se suprimirán sus beneficios y privilegios inherentes a su estatus, lo que incluye la obligación de desalojar su domicilio actual.



La razón

Esta determinación se produce tras varios acontecimientos desencadenados por la difusión póstuma del libro de memorias de Virginia Giuffre, titulado Nobody's Girl ("La chica de nadie").

El hermano del rey Carlos será ahora conocido como Andrés Mountbatten Windsor.



Antecedentes de las denuncias

Giuffre, quien se quitó la vida el pasado mes abril, fue una de las personas agredidas por el difunto financiero Jeffrey Epstein, condenado por explotación sexual de menores.

En su obra, Giuffre relató haber mantenido encuentros con Andrés en al menos tres ocasiones, siendo aún menor de edad, con la mediación de Epstein.



A pesar de la seriedad de los señalamientos, el hermano del rey siempre ha negado las acusaciones en su contra.

Hay que decir que semanas antes de esta decisión, ya se había conocido que Andrés había renunciado a otras de sus distinciones, como el de duque de York, y a las prerrogativas que estos le otorgaban, poco después de la aparición del libro.



Sobre la decisión

Esta decisión implica que Andrés pierda su título de príncipe y deba abandonar su residencia de Windsor, conocida como Royal Lodge.

Para alguien que está acostumbrado a las ventajas de la vida monárquica, esto representa un "duro golpe personal" y probablemente resulta muy "humillante".

Se ha conocido que Andrés aceptó la resolución del monarca, mientras sigue manteniendo su negativa sobre los cargos imputados.

También se dice que Sarah Ferguson, su exesposa y madre de sus dos hijas, se reacomodarán en una morada privada, abandonando también las residencias reales.

Las princesas Eugenie y Beatrice, hijas de Andrés, mantendrán sus títulos, conforme a las cartas patentes del rey Jorge V de 1917.