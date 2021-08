Casos como el de Andrew Cuomo pasan con bastante frecuencia: fundadora de We Said Enough

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, renunció este martes a su cargo por las denuncias de acoso sexual que lo comprometen. Al parecer, habría hecho tocamientos no deseados contra varias mujeres.

Sobre este tema, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, contactó a Samantha Corbin, fundadora de We Said Enough, organización que se dedica a eliminar la discriminación, el acoso sexual y la agresión en entornos laborales y académicos.

“El reporte que hizo la fiscal revela que Cuomo tenía comportamientos que violaban la ley estatal de Nueva York. Tuvo comportamientos que eran inapropiados aún en un contexto cultural distinto de hace 15 años, que era más permisivo que hoy en días”, dijo Corbin.

Además, agregó que estos casos de acoso, lastimosamente, pasan con bastante frecuencia en personajes públicos: “Es muy común, pasa con bastante frecuencia. Hay muchos casos de oficiales públicos electos que continúan acosando a las mujeres”.

Según señaló Samantha Corbin, “el problema es que no hay entidades independientes que puedan hacer este tipo de investigaciones y, asimismo, que puedan aconsejar a las víctimas cuando esto pasa”.

La fundadora de We Said Enough, finalmente, aseguró que no cree que haya sanciones contra Cuomo. Si bien reconoce su retiro, advierte que se volverá a lanzar a las elecciones para la Gobernación.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: