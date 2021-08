Polémica licitación del Invías para la operación de peajes deja una ola de dudas

El pasado 26 de julio se abrió la licitación pública 033 de 2021 para la administración y recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Se trata de un contrato por casi un billón de pesos, por un tiempo de operación de 10 años, tiempo límite para que el ganador de la licitación pueda recaudar 5 billones de pesos. Si lo hace antes el contrato se termina.

Sin embargo, no dejan de ser inquietantes los requisitos que debe tener una compañía para obtener el contrato, pues solo hay una en Colombia que puede cumplirlos: Thomas Instruments, empresa miembro del grupo Thomas Greg & Sons.

Según se explicó en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, la licitación se abrió el pasado 26 de julio y se cierra el próximo 20 de agosto; es decir, 25 días tienen los interesados para preparar pliegos, comprar pólizas, presentar observaciones, entre otros procesos. Pero solo el análisis financiero en una licitación seria tomaría aproximadamente entre 3 a 6 meses.

Además, está licitación no estaría usando pliegos tipo que permiten la participación de muchos oferentes.

Sumado a lo anterior, para operar peajes debería servir la experiencia en recaudo de dinero en efectivo o en medios electrónicos en cualquier sector masivo, pero en este caso se cerró únicamente a recaudación de operación de peajes y, en su mayoría, los contratos con el Estado desde 1997 los tiene el grupo Thomas Greg & Sons.

Por otro lado, existe un requisito llamativo en esta licitación: solamente se aceptan contratos terminados y ninguna empresa de concesión moderna puede presentar este tipo de contratos porque son a 10 y 15 años. En este sentido, solo el grupo Thomas podría cumplir porque contrata con el Invías desde los años 90.

Finalmente, el pliego exige que el proponente presente experiencia en implementación de tecnologías electrónicas de peajes, tema que a la fecha solo puede cumplirlo Thomas. Pero, no obstante, para la operación de estaciones de pesaje que son de alta complejidad, no se solicita experiencia en implementación y, casualmente, esta compañía no la tiene.

Es decir, sí se solicita soportar experiencia en lo que ellos han realizado y no se solicita experiencia en lo que ellos no han trabajado.

Mañanas BLU 10:30 a.m. se comunicó con Invías, pero respondieron que ninguno de sus directivos podía atender esta denuncia.