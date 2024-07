Chavismo convoca "grandes marchas en ciudades" para "defender" resultados de elecciones

El chavismo convocó a "todas las fuerzas del pueblo revolucionario" a que "hagan grandes marchas" en estados y ciudades de Venezuela para este martes, a las 2:00 de la tarde, hora local, con la intención de "defender la paz", aseguró este lunes el jefe de campaña del mandatario Nicolás Maduro y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Convocamos a todas las fuerzas del pueblo revolucionario venezolano a que hagan grandes marchas en sus ciudades, en sus estados", dijo en una alocución transmitida por el canal público VTV.

Rodríguez citó a los chavistas cuando miles de venezolanos protestaban en diversos estados del país en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que el ente electoral dio como ganador a Maduro con 51,2 % de los votos, un dato cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.

EFE constató que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente hasta la llegada de los efectivos, y detuvieron a una veintena de ellos.

Rodríguez aseguró que, para la oposición, las elecciones "no son otra cosa que una oportunidad para la violencia y es lo que están intentando hacer en este momento", pese a que el mayor bloque antichavista, que respalda a Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales, no ha llamado a las protestas.

"No lo vamos a permitir. No lo va a permitir el presidente Nicolás Maduro, no lo van a permitir los poderes públicos", manifestó el presidente del Parlamento.

Rodríguez aseguró que "son mayoría" y por eso saldrán a la calle a "defender la paz" y serán "por miles", desde los "cuatro puntos cardinales", para "defender" el territorio y "la vida" de la gente.