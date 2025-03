Ciudadanos de estos países tendrían prohibido entrar a Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está considerando la implementación de nuevas restricciones de viaje que podrían afectar a ciudadanos de hasta 43 países, según informó The New York Times.

La medida sería más amplia que las prohibiciones impuestas durante su primer mandato y se encuentra en fase de evaluación por parte de distintas agencias gubernamentales.

Cuáles países quedarían prohibidos para entrar a Estados Unidos

De acuerdo con un borrador elaborado por funcionarios del Departamento de Estado y expertos en seguridad, los países estarían divididos en tres categorías. La denominada "lista roja" incluiría 11 países cuyos ciudadanos podrían enfrentar una prohibición total de entrada a Estados Unidos.

En esta lista figuran:



Afganistán Bután Cuba Irán Libia Corea del Norte Somalia Sudán Siria Venezuela Yemen

Publicidad

Además, existe una "lista naranja" conformada por 10 países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones parciales, permitiéndose la entrada solo en circunstancias específicas, como viajes de negocios.

En esta categoría se encuentran Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán. Para los viajeros de estos países se exigiría una entrevista personal obligatoria antes de la emisión de una visa.

Una tercera "lista amarilla" incluiría 22 países que tendrían un plazo de 60 días para mejorar sus procedimientos de seguridad y cooperación con Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran Angola, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu y Zimbabue.

Publicidad

Si no cumplen con los requisitos establecidos, podrían ser trasladados a una de las otras listas con mayores restricciones.

El Departamento de Estado ha liderado la revisión de este borrador en colaboración con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

No obstante, según fuentes citadas por The New York Times, la lista aún podría cambiar antes de ser presentada a la Casa Blanca.

Las restricciones propuestas se basan en criterios de seguridad nacional, incluyendo la falta de cooperación de algunos países en el intercambio de información sobre viajeros, deficiencias en la expedición de pasaportes y posibles riesgos para la seguridad pública.

Sin embargo, aún no está claro si la medida afectaría a quienes ya poseen visas vigentes o tarjetas de residencia permanente (green card).

Publicidad

Durante su primer mandato, Trump implementó restricciones de viaje similares, que fueron impugnadas en tribunales antes de que la Corte Suprema permitiera su aplicación con modificaciones. En enero de 2021, el presidente Joe Biden revocó dichas prohibiciones, calificándolas de discriminatorias.

Sin embargo, la nueva propuesta de Trump busca restablecer y expandir dichas restricciones con el argumento de reforzar la seguridad nacional.