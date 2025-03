La visa estadounidense a la que pueden aplicar ciertos colombianos y trabajar legalmente

Una oportunidad para que docentes colombianos puedan trabajar legalmente en Estados Unidos está disponible a través de una visa que con iniciativas como la de Participate Learning, un programa con más de 38 años de experiencia en educación global.

La iniciativa permite a los maestros seleccionados obtener una visa de intercambio cultural y residir en el país norteamericano durante al menos dos años, con la posibilidad de extender su estadía hasta cinco años.

"Hay dos categorías de visas de no inmigrante para personas que quieran participar en programas de Visitantes de Intercambio en Estados Unidos. La categoría J de no inmigrante es para personas en programas de intercambio designados por el Departamento de Estado y diseñados para promover intercambios educativos y culturales entre Estados Unidos y otros países. La categoría de visa Q de no inmigrante es para participantes de programas de intercambio cultural designados por el Departamento de Seguridad Nacional", puntualiza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Profesora Foto: Pexels

Cómo funciona la visa de intercambio cultural

Los educadores que ingresen al programa tendrán contratos laborales en escuelas de preescolar, primaria y secundaria ubicadas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. De acuerdo con Participate Learning, los salarios oscilan entre $41.000 y $55.000 dólares anuales, lo que equivale a más de $14 millones de pesos colombianos al mes.

Publicidad

En otras palabras, la asignación salarial dependerá de la experiencia, el grado académico y el distrito escolar correspondiente.

Ronald Ramírez, gerente de Reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica, destacó que los docentes recibirán respaldo legal y acompañamiento en el proceso de obtención de la visa de intercambio cultural.

"Invitamos a los docentes interesados a postular a esta oportunidad de enseñar en los Estados Unidos con el respaldo legal y el apoyo que ofrece Participate Learning. Como programa avalado por el Departamento de Estado de los EE.UU., les acompañamos en todo el proceso de obtención de visa de intercambio cultural, además de orientarles durante todo su período de residencia", señaló Ramírez.

La visa estadounidense es obligatoria para los colombianos que quieran entrar a ese territorio. Foto: AFP

El programa también cubre beneficios como asistencia médica, pasajes aéreos y la opción de que los maestros viajen con sus cónyuges e hijos.

Publicidad

Para postularse, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos: tener un nivel avanzado de inglés (evaluado en entrevistas, sin necesidad de certificación), contar con al menos dos años de experiencia docente después de obtener el título universitario, poseer licencia de conducción vigente, estar trabajando actualmente y estar dispuestos a vivir en EE. UU. por al menos dos años.

Requisitos y cómo aplicar

"Sólo los empleadores cualificados que administran programas de intercambio cultural o los agentes designados que estos emplean de manera permanente en capacidad ejecutiva o gerencial, pueden peticionar a personas para la categoría de visa Q", agrega el Gobierno.

El propósito de la categoría de visa Q es facilitar el intercambio de culturas internacionales. Es un programa orientado hacia el empleo, pero una parte esencial y principal de las tareas deberán estar relacionados a la cultura. Usted deberá:



Tener al menos 18 años de edad;

Estar cualificado para proporcionar el servicio, trabajo, o capacitación; y

Poder comunicar efectivamente los atributos culturales de su país al público estadounidense.

El proceso de inscripción es gratuito y puede realizarse en cualquier momento del año a través del sitio web de Participate Learning: https://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/ . O directamente seguir los pasos que detalla el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.