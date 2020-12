Claro que las elecciones en Venezuela fueron legítimas: Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba habló en Mañanas BLU sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela y defendió la legalidad de los comicios. Claro que las elecciones en Venezuela fueron legítimas, declaró la excongresista que sirvió como observadora del proceso.

"Fueron convocadas bajo el manto de la Constitución venezolana. Además es fruto también de un acuerdo con sectores de la oposición que han venido trabajando con el gobierno. Yo creo que es muy válido y algo que enriquece la democracia, es el mecanismo de pesos y contrapesos", declaró.

"Se está haciendo una interpretación amañada", aseguró la exsenadora a propósito de los cuestionamientos hechos desde la comunidad internacional sobre la legitimidad de los comicios.

Según la política liberal, es necesario analizar el caso venezolano "con objetividad".

"Creo que hay que ver las cosas con objetividad: hay pandemia, hay bloqueo, hay sanciones y sin embargo la gente de todas maneras salió y participó", sostuvo.

En #Venezuela, vísperas a su jornada electoral, sostuvimos un encuentro con el hermano Canciller @jaarreaza y la hermana exsenadora @piedadcordoba, de Colombia.

La tierra del gran Hugo Chávez y del hermano @NicolasMaduro defenderá su proceso revolucionario con el voto. pic.twitter.com/ovEcZomSR4 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 5, 2020

Publicidad

Córdoba aseguró que los comicios en el vecino país salieron adelante, no obstante una "campaña violenta" de la oposición venezolana para que no se votara.

"Hay una presión muy fuerte por desestabilizar este país, creo que las elecciones se desarrollaron en una absoluta tranquilidad y calma", aseguró Piedad Córdoba.

La exparlamentaria colombiana reconoció que la participación en los comicios venezolanos fue del 32,5 % y aseguró que es imposible que se hubiese presentado un fraude.

"Es imposible hacer fraude electoral en las elecciones en Venezuela, fraude en Colombia con la preocupación tan grande que se tiene últimamente con un sistema electoral que se está modificando en el Congreso", declaró.

"Cómo será de grave la cosa que Rodrigo Lara renunció y advirtió de un fraude electora en 202", agregó.

Publicidad

A propósito de las declaraciones de Diosdado Cabello, que amenazó con que quienes no votaran no comerían, Piedad Córdoba aseguró que si ese fue el caso se trataría de un pronunciamiento totalmente reprobable.

"Si Diosdado lo dijo, no lo puedo asegurar porque no lo escuché, yo llegué el sábado, creo que es una expresión muy desafortunada, si lo dijo, que no tiene ninguna presentación", declaró Córdoba.

"No creo que en cada puesto de votación haya una caja CLAP. Yo no vi nada. Si Diosdado lo dijo, me parece demasiado desafortunada esa expresión", complementó.

Escuche a Piedad Córdoba en entrevista con Mañanas BLU: