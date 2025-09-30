Colombia entrega a Ecuador presidencia de la CAN con agenda de seguridad e integración

Colombia entregó a Ecuador la presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), integrada también por Bolivia y Perú. Esto se realizó en un evento en el Palacio de San Carlos a los que asistieron delegaciones de todos los países y la canciller Rosa Villavicencio.

Durante el traspaso, el secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez, anunció la creación de un Consejo Ejecutivo para la lucha contra las drogas, la reactivación del Consejo Andino de Autoridades de la Mujer y la aceptación de China como país observador.

Colombia entregó la Presidencia Pro Tempore a Ecuador Foto: suministrada

Además, se avanzará en la negociación para la participación de Chile en proyectos de conexión eléctrica y se financiarán estudios sobre metales pesados en la producción agrícola, con el fin de facilitar el ingreso de productos como el cacao a los mercados europeos.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Summerfeld, presentó la hoja de ruta que guiará su gestión, basada en ocho ejes: seguridad regional, energética, alimentaria y frente a desastres naturales; desarrollo social y sostenible; fortalecimiento de la identidad andina en el comercio; y consolidación institucional para una comunidad más fuerte y moderna.