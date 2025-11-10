Compañero de Richard Ríos se declarará culpable por compartir video sexual de menores

El futbolista noruego Andreas Schjelderup, que juega en el Benfica, equipo en el que también milita el colombiano Richard Ríos, se declarará culpable en Dinamarca tras haber compartido un vídeo de carácter sexual que incluía a menores, anunció el lunes la Federación Noruega de Fútbol.

Medios daneses informaron que el futbolista estaba acusado de haber compartido un vídeo de 27 segundos, de carácter sexual y en el que aparecían menores de edad, en redes sociales.

"Schjelderup cometió un error, un error muy serio del que es penalmente responsable", declaró a los periodistas la patrona de la Federación Noruega de Fútbol, Lisa Klaveness.

También añadió que el futbolista reconocerá su culpabilidad en una audiencia ante un tribunal danés el 19 de noviembre.



El atacante de 21 años se disculpó en la tarde del sábado con una publicación en Instagram, admitiendo haber cometido un "error estúpido" dos años atrás, cuando jugaba en el club danés Nordsjaelland.

"Recibí un vídeo corto y se lo envié a un amigo segundos después, sin pensarlo demasiado", dijo.

"Solo había visto los primeros segundos y no en lo que derivaba ese vídeo... mi amigo, después de haberlo visto segundos después, me recordó directamente que enviar eso era obviamente ilegal, así que lo eliminé inmediatamente", añadió Schjelderup.

Al ser preguntada por la AFP, la Policía danesa confirmó la fecha de la audiencia.

Con las leyes de Dinamarca, compartir imágenes de carácter sexual en los que aparecen niños se castiga con penas que pueden ir desde una multa a dos años de prisión.

Según la prensa de Dinamarca, se espera que el futbolista reciba una pena en suspenso.

El extremo izquierdo fue convocado para jugar con la selección de Noruega el jueves contra Estonia, un partido crucial en el que los escandinavos podrían certificar su clasificación al Mundial 2026, el primero en 28 años.

"Estamos firmemente convencidos de que no es necesario imponer una sanción adicional", declaró Klaveness.