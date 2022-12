Con la muerte de Fidel el castro-chavismo se debilita: analista

Carlos Alberto Montaner, periodista cubano, aseguró que son varias las circunstancias a nivel mundial que hacen pensar que el llamado castro-chavismo se ha debilita con la muerte del líder cubano Fidel Castro.



“Se debilita mucho, las circunstancias son muy dramáticas, Venezuela está en ruinas desde el punto de vista económico, sube al poder un nuevo presidente de Estados Unidos, todo eso hace que se debilite mucho todo este conglomerado de países que buscaban el llamado socialismo del siglo XXI (…) Lo que ha desaparecido es el mundo en el que ellos se movían”, indicó.



Sobre cómo Cuba debe afrontar este momento histórico, Montaner señaló que “es realmente penoso lo que sucede con el empobrecimiento de este país y eso solo puede cambiar ahora”.



“Hoy y mañana durante el velorio de Fidel Castro es recoger firmas dentro del país para que las cosas sigan igual y no se produzca ningún cambio, las cosas no se pueden evitar mucho más tiempo y van a tratar de prolongarse en el poder”, agregó.



Montaner dijo que es un momento apropiado para que Cuba y Estados Unidos pongan en orden sus relaciones, y agregó que es necesario que la isla tome una actitud democrática para poder poner en marcha dicha normalización.



“Al desaparecer Fidel un tipo de arreglo con los EE.UU. debe ser cumplir, por ejemplo, con todo lo que fue la carta interamericana firmada en Lima en 2001, donde se aceptaba la democracia y la economía de mercado y se aceptaba como debía ser un país democrático y es lo que EE.UU. le va a exigir al gobierno cubano”, señaló.



“Si Raúl Castro quiere un poco de realismo, acepta esos cambios porque abroquelarse en esa posición estalinista no conduce a ninguna parte”, concluyó.