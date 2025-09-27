Condenan a joven a 8 años de prisión por abusos a 21 bebés: esto se sabe

El Reino Unido se estremece tras conocerse la condena a ocho años de cárcel contra Roksana Lecka, una cuidadora de 22 años hallada culpable de cometer abusos “sádicos” contra 21 bebés en dos centros de cuidado infantil en Londres.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y junio de 2024 en las guarderías Montessori Riverside, en Twickenham, y Little Munchkins, en Hounslow, donde Lecka trabajaba como asistente. Un jurado la declaró responsable de siete delitos de crueldad hacia menores de 16 años y otros 14 cargos adicionales.



Abusos documentados por cámaras de seguridad

Las imágenes obtenidas por los sistemas de vigilancia revelaron el patrón de maltrato ejercido por Lecka sobre los pequeños, todos de entre 18 meses y dos años. En los videos se observa cómo la joven pellizcaba, arañaba, empujaba, abofeteaba y pateaba a los niños. En un episodio que causó indignación, le dio una patada en la cara a un bebé y le pisó el hombro.

UK: Roksana Lecka, from Hounslow, west London, admitted seven counts of cruelty to a person under the age of 16 and was convicted of another 14 counts by a jury at Kingston Crown Court in June. pic.twitter.com/FeOu7vyVsT — Rhema News (@rhemanewsplus) September 26, 2025

Según la investigación, los abusos eran constantes y repetidos, con más de diez agresiones diarias, muchas de ellas bajo la ropa, dejando a los menores con hematomas y marcas visibles.

“Les pellizcó, les dio puñetazos y patadas. Les tiró del cabello, de las orejas y de los dedos de los pies. En ocasiones los lanzó de cabeza sobre las cunas. Su conducta criminal solo puede describirse como sádica”, sentenció la jueza Sarah Plaschkes.



El caso salió a la luz en junio cuando empleados de Montessori Riverside sorprendieron a Lecka maltratando a varios niños. La Policía Metropolitana revisó las grabaciones y encontró pruebas irrefutables.

Al inicio, la acusada negó las agresiones, pero confesó después de ver los videos. Ante el tribunal, alegó que su comportamiento estaba influenciado por el consumo de cannabis y el mal humor por no poder usar su vapeador durante el trabajo: “No era consciente de lo que hacía… el cannabis afectaba mi memoria”.