Condenan a muerte a hombre que asesinó a su familia: "Lo volvería a hacer"

Un tribunal de Taiwán condenó a la pena de muerte a un hombre acusado de asesinar a su esposa, a su suegra y a su hijastro de tres años en el municipio de Nuevo Taipéi. La sentencia se emitió tras un juicio de seis días en el que participaron tres magistrados profesionales y seis jueces ciudadanos, según informaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con el comunicado del Tribunal del Distrito de Nuevo Taipéi, el acusado, identificado con el apellido Chang, atacó a su esposa mientras dormía entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2024. Un día después, empleó el mismo método para acabar con la vida de su suegra y del menor.

“El acusado asesinó cruelmente a tres personas mientras dormían; en el caso del niño, prolongó su sufrimiento durante varios minutos, lo que constituye una ejecución con tortura”, señaló el fallo.

Tras los homicidios, Chang robó las tarjetas de crédito y otros bienes de su suegra, retiró dinero de su cuenta bancaria y usó parte de esos fondos para pagar una suscripción en un portal de citas. El 6 de mayo huyó a la ciudad de Taichung, donde se registró en un hotel con un nombre falso para ocultar su identidad.

El tribunal subrayó que el procesado, con antecedentes por apropiación indebida, no mostró arrepentimiento y llegó a declarar en evaluaciones psiquiátricas que “volvería a matar” a su suegra. Además, se comprobó que había expresado intenciones de asesinar también a su cuñada y a un exnovio de su esposa. Un informe pericial advirtió que existe un riesgo medio de reincidencia en delitos violentos.

“Se trata de homicidios múltiples, premeditados y con métodos crueles, dirigidos incluso contra personas vulnerables. Cumplen con los criterios de ‘delitos de máxima gravedad’ definidos por el Tribunal Constitucional”, precisó la corte, al explicar los fundamentos de la condena, que aún puede ser apelada.

La agencia oficial CNA recordó que esta es la primera vez que jueces ciudadanos imponen la pena capital desde que Taiwán implementó el sistema de participación de legos en 2023.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Constitucional taiwanés ratificó la constitucionalidad de la pena de muerte, aunque pidió que su aplicación se limite a los crímenes más graves, como los asesinatos premeditados, siempre bajo un proceso judicial exhaustivo.