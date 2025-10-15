Conductor quedó atrapado y murió en su carro eléctrico; todo por una falla

Un trágico accidente ocurrido en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, ha generado conmoción tras la muerte de un conductor que quedó atrapado y murió calcinado dentro de su automóvil luego de un violento choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió cuando el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, perdió el control de su carro eléctrico mientras circulaba a gran velocidad por una de las vías principales de la ciudad. Según testigos, el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad cuando impactó con fuerza contra una barrera de contención, lo que provocó daños severos en la estructura y, segundos después, el estallido de un incendio.

El golpe fue tan fuerte que los sistemas automáticos de cierre quedaron bloqueados, impidiendo que las puertas pudieran abrirse manualmente. Atrapado en el interior, el conductor intentó salir sin éxito mientras las llamas se propagaban rápidamente por la cabina.

Videos grabados por transeúntes muestran cómo varias personas corren hacia el vehículo intentando ayudar, golpeando las ventanas y tratando de forzar las puertas, pero el fuego avanzó demasiado rápido. En cuestión de minutos, el automóvil fue consumido por las llamas, dejando el cuerpo del conductor irreconocible.



Las autoridades locales acudieron al lugar y lograron extinguir el fuego, aunque ya no había posibilidad de rescate. Posteriormente, la policía acordonó la zona e inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis que se manejan figuran el exceso de velocidad, posibles fallas en el sistema eléctrico del vehículo o un defecto de fabricación que habría bloqueado los mecanismos de apertura durante el impacto.

Este trágico suceso ha generado una ola de preocupación entre los usuarios y ha tenido repercusiones en el mercado financiero. Las acciones de la empresa fabricante del vehículo, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, cayeron casi un 9 % en la jornada del lunes 13 de octubre, después de que la noticia se hiciera viral en redes sociales y medios locales.