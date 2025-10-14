Ladrones tiraron y golpearon a una mujer para quitarle sus cosas: todo quedó en video

Una pesadilla vivió una mujer cuando fue víctima de robo este lunes, 13 de octubre, en Lomas de Zamora en Argentina, pues no solo la atracaron, sino que, además, la agredieron para quitarle todo y fue grabado por una cámara de seguridad, que ha sido usada por las autoridades para dar con los delincuentes.

Todo pasó en la tarde de este lunes sobre las 3:30 de la tarde (hora en Argentina) en la zona entre Italia y España, la reconocida avenida de este sector, todo frente a la zona de Meeks, en donde todo pasó en cuestión de segundos.

En el video, que se volvió viral rápidamente, se pudo observar el momento en que llegan varios hombres a bordo de dos motocicletas y rápidamente la agarran a la fuerza, pero no solo le quitan sus cosas, sino que la tiran al suelo y alcanzan a golpearla, causando un fuerte temor en ella.

Ladrones tiraron y golpearon a una mujer para quitarle sus cosas // Foto: TN

A su lado también se encontraba una mujer que presenció todo. Por fortuna, el ataque fue captado por una cámara de seguridad que ha ayudado a las autoridades a seguir la pista de quiénes estarían detrás de este hecho, en especial porque surgió la hipótesis de que la mujer había sido ‘fichada’ antes, por ende, fue un ataque planeado.



“Según indicaron los vecinos, la víctima es una empleada de una inmobiliaria que al momento del robo estaba esperando a unos clientes en la puerta de un edificio para mostrarles un departamento. Después de cometer el delito, los ladrones escaparon hacia la avenida Meeks y hacia el sur. Ahora, las autoridades buscan determinar si el hecho ocurrió de forma aleatoria o si venían persiguiendo a la mujer”, indicaron del medio local TN.

La mujer, por su parte, aseguró que aún se encuentra en shock por todo lo sucedido y espera pronto las autoridades den con los responsables.