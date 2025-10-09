“Su alma está en Gaza”: madre argentina-israelí espera regreso de su hijo secuestrado por Hamás

En medio de la esperanza que genera el inminente cese al fuego entre Israel y Hamás, la voz de una madre resume el dolor y la resistencia de cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Ruthy Strum, ciudadana argentino-israelí, habló con Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la angustia de tener a uno de sus hijos, Eitan, todavía en poder del grupo islamista, mientras su hermano Yair logró ser liberado tras casi 500 días de cautiverio.

“Él todo el tiempo dice que su cuerpo está acá, pero su alma está todavía en Gaza”, relató Ruthy conmovida, al describir el trauma que su hijo Yair vive desde que regresó del secuestro.

La esperanza de un reencuentro

Ruthy Strum, residente en la ciudad israelí de Kfar Saba, contó que ha recibido la confirmación de que su hijo menor, Eitan, podría ser liberado en las próximas horas, como parte del nuevo acuerdo humanitario alcanzado entre Israel y Hamás.

Es uno de los 20 secuestrados que están con vida. Y sí, vuelve, lo traen de vuelta dijo esperanzada.

Eitan fue secuestrado junto a su hermano Yair el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó el ataque que marcó el inicio del conflicto más reciente en Gaza. Los dos jóvenes se encontraban en el kibutz Mirot, al sur de Israel, cuando milicianos irrumpieron en el lugar.



Yair vive en el kibutz Mirot y Eitan fue a visitarlo como hacen habitualmente. Son muy unidos, así los crié yo recordó su madre.

La liberación de Yair se produjo tras 498 días de cautiverio, pero Eitan no fue incluido en aquella lista humanitaria. “Es una pregunta que yo también me la hago. No pensaron que estaban separando a dos hermanos”, lamentó Ruthy. Además, explicó que su hijo menor padece una enfermedad de piel crónica, lo que hace aún más urgente su liberación.

(De izq. a der.) Hagit y Ruby Chen, padres del rehén israelí Itay Chen, Yehuda Cohen, padre del rehén israelí Nimrod Cohen, Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, e Itzik Horn, padre del rehén israelí Eitan Horn y del ex rehén Iair Horn, pronuncian una declaración durante una manifestación organizada por las familias de los rehenes israelíes tomados cautivos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 pidiendo acciones para asegurar su liberación y un alto el fuego en la guerra contra Hamás en Tel Aviv el 26 de agosto de 2025. JACK GUEZ/AFP

Un cautiverio de sombras y silencio

Durante su conversación con Mañanas Blu, Ruthy describió la falta de información que enfrentan las familias israelíes cuyos hijos siguen retenidos en Gaza.

Hay un oficial del ejército que me está acompañando desde el primer momento y él es la persona que me va informando de todas las cosas que se va sabiendo. Pero es muy poco, muy poco lo que se sabe reconoció.

Según relató, Yair apenas ha hablado del tiempo que pasó bajo tierra, en los túneles de Hamás. “Él quiere cuidar a todos los que están todavía secuestrados, así que hay muchas cosas que no contó”, explicó. No obstante, la madre reveló que el encierro agravó la salud de Eitan: “Lamentablemente sabemos que la enfermedad de Eitan ahí surgió, más porque estar ahí abajo, sin agua, sin luz, sin medicación, no lo dejó en un muy buen estado”.



Los días más largos

Mientras se confirma la liberación, Ruthy revive la tensión de cada hora, esperando la llamada que anuncie el retorno de su hijo. “Todavía no recibí ninguna información, pero ya sé lo que pasó cuando llegó Yair, y supongo que muchas cosas van a ser igual”, explicó. El protocolo militar israelí establece que los rehenes liberados son trasladados primero a una base, donde reciben atención médica, antes de reencontrarse con sus familias.

“Nos llevan a un lugar donde los permiten bañarse, cambiarse de ropa, y cuando están preparados para recibirnos, nos avisan a la familia y entramos a la habitación donde están”, relató con voz serena.La expectativa es que el reencuentro con Eitan ocurra entre el domingo y el lunes, dependiendo del cumplimiento del acuerdo de tregua. Ruthy confesó que vive los días “más largos” de su vida, entre la esperanza y el miedo de que algo pueda cambiar a último momento.

Heridas que no cierran

A pesar de que Yair ya se encuentra en casa, su madre asegura que el trauma del cautiverio sigue presente. “No, no, muy difícil. Él todo el tiempo dice que su cuerpo está acá, pero su alma está todavía en Gaza”, repitió con firmeza. Esa frase —“su alma está en Gaza”— resume el sentimiento colectivo de los liberados y de las familias que aún esperan.

Ruthy confía en que, una vez que Eitan regrese, la familia pueda “volver a ser lo que era antes”. “Felices, alegres, con las cosas pequeñas de la vida y poder disfrutar el día a día”, expresó con esperanza.

El secuestro de los hermanos Horn forma parte de una de las crisis humanitarias más graves del conflicto israelí-palestino. Más de 200 personas fueron tomadas como rehenes durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, desencadenando una ofensiva israelí sobre Gaza que ha dejado miles de muertos y desplazados.

El nuevo acuerdo de cese al fuego, mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos, contempla la liberación gradual de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Sin embargo, el futuro de la tregua aún depende del cumplimiento de las partes y del frágil equilibrio político en la región.