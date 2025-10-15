Hombre muere tras ser atacado por su propio gallo de pelea: todo quedó en video

Un impactante incidente ocurrido durante una riña de gallos se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que un hombre perdiera la vida tras ser atacado por uno de sus propios gallos.

Las imágenes del momento, difundidas ampliamente en distintas plataformas, han causado conmoción entre los usuarios, que expresan sorpresa y consternación por lo sucedido.

El fallecido fue identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, un reconocido criador de gallos de pelea. El hecho se registró la noche del domingo 12 de octubre en el sector de Las Delicias, distrito de Paramonga, provincia de Barranca, en Perú, durante un evento que, según testigos, se desarrollaba de forma privada.

De acuerdo con las versiones iniciales, Castillo se encontraba dentro de la jaula donde los animales eran preparados para el combate cuando uno de ellos lo atacó repentinamente.



El gallo, que ya tenía colocadas las afiladas cuchillas metálicas en los espolones —accesorios tradicionales en este tipo de enfrentamientos—, saltó hacia su dueño y lo hirió en la entrepierna. La cortada fue tan profunda que afectó una arteria principal, provocándole una hemorragia severa.

Video del ataque del gallo

#15Oct 🇵🇪 Perú: Hombre muere tras ser herido por un gallo durante pelea en Las Delicias pic.twitter.com/xHmpjrwPaH — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) October 15, 2025

Aunque los presentes intentaron auxiliarlo de inmediato y lo trasladaron al Centro de Salud 7 de Junio, los médicos no lograron detener la pérdida de sangre y confirmaron su fallecimiento poco después.

El video del ataque, grabado por uno de los asistentes, muestra el momento exacto en que el ave se lanza sobre su criador y el caos que se genera entre los presentes. “Nadie podía creer lo que estaba pasando. Fue una tragedia”, relató un testigo.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del evento y si cumplía con las normas establecidas para este tipo de actividades, consideradas parte de la cultura popular en varias regiones del país.