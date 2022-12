Confirman cuatro muertos por el huracán Otto en Costa Rica

"El reporte oficial es de tres fallecidos en Guayabo de Bagaces (provincia de Guanacaste), de los cuales dos son hombres y una mujer", dijo en una conferencia de prensa el representante del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Luis Guillermo Fonseca.



El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se mostró dolido por la muerte de personas y aseguró que también hay desaparecidos, cuya cantidad no se tiene clara porque la información que reciben las autoridades es muy variable y debe ser confirmada.



"No es un día feliz para la República, no es un día bueno para Costa Rica. Estamos en duelo por la muerte de nuestras queridas personas fallecidas y en actitud de solidaridad fuerte, firme, por las personas afectadas por el huracán y que se encuentran en una situación desesperada", declaró el mandatario.



Solís dijo que las autoridades están empezando a revisar los daños ante "la magnitud de la tragedia" e hizo un llamado a la población a "estar unidos como familia nacional para atender esta emergencia".



"Nuestro cariño y compromiso de no dejar a nadie abandonado en un momento tan complejo como este", afirmó.



Otto golpeó con fuerza de huracán de categoría 2 el norte de Costa Rica en las provincias de Alajuela y Guanacaste la tarde y noche del jueves, dejando devastadas comunidades como Los Chiles, Upala, Bijagua, Canalete, Guayabo de Bagaces, Río Naranjo, y otras, ubicadas cerca de la frontera con Nicaragua.



El huracán salió de Costa Rica la madrugada de este viernes degradado a tormenta tropical, luego de causar en seis horas lluvias de 200 litros por metro cuadrado en el norte del país, el equivalente a lo que llueve en todo un mes.



Esto causó severas inundaciones y cabezas de agua que destruyeron casas, carreteras, puentes y los bienes materiales de miles de personas.



El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Iván Brenes, dijo en la conferencia que se está haciendo la evaluación de los daños y que hasta el momento se contabilizan 255 comunidades afectadas y 5.502 personas ubicadas en albergues.



La Cruz Roja ha iniciado una campaña de recolección de víveres y donaciones, mientras la policía, los bomberos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabajan en despejar carreteras que se encuentran bloqueadas por derrumbes y árboles caídos, con el fin de acceder a comunidades aisladas.



"Las acciones de salvamento continúan para personas que están en montañas o aisladas. Haremos búsquedas que correspondan y fortaleceremos los albergues. Nuestra máxima prioridad es atender las personas en riesgo y la ubicación de personas desaparecidas", anunció Solís.



El Gobierno confirmó que aeronaves de Panamá se encuentran en Costa Rica para brindar asistencia en las labores humanitarias.