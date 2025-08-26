Conmoción por mujer que acabó con la vida de sus tres hijos: esto se sabe

Cuatro niños murieron el fin de semana en República Dominicana en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres, informó el lunes la policía.

Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

República Dominicana registra en lo que va de año una tasa de homicidios de 8,20 por cada 100,000 habitantes. Solo en agosto, se han reportado cuatro casos de infanticidios en el país.

La Policía Nacional (PN) informó que Pennsylvania Jiménez Valdez mezcló presuntamente el veneno que dio a sus hijos con jugo en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.

Las autoridades adelantan las autopsias y análisis toxicológicos de la sustancia que ingirieron. Encontraron una nota manuscrita que atribuyen a la mujer donde "pide perdón", dijo el vocero de la policía Diego Pesqueira.



Carta de mujer que acabó con la vida de sus hijos

La AFP tuvo acceso a una foto del texto escrito sobre una hoja de rayas en tinta verde, que presuntamente dejó la madre. En la carta se lee: "Perdón, era mucho para mi sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel. No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto".

La comunidad se encuentra conmocionada por este caso y piden a alas autoridades que se investigue a profundidad cuáles fueron los motivos de este trágico suceso.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.