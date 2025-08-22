Conmoción por mujer que asesinó a su esposo enfermo y a sus pequeños hijos

Un estremecedor caso de violencia sacudió a Madbury, un pequeño pueblo rural de menos de 2.000 habitantes en el estado de New Hampshire (EE. UU.). El lunes por la noche, la policía local halló en una vivienda los cuerpos de Emily Long, de 34 años; su esposo, Ryan, de 48; y dos de sus hijos, de ocho y seis años.

Los investigadores confirmaron que se trató de un asesinato seguido de suicidio. De acuerdo con las autopsias, Emily disparó en repetidas ocasiones contra su pareja, quien enfrentaba un cáncer cerebral terminal, y luego mató a los niños con un disparo en la cabeza antes de acabar con su propia vida. Una tercera hija, de tres años, fue encontrada con vida y permanece bajo protección de las autoridades.

En la escena, los agentes hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada en los crímenes.

Emily Long y su familia Foto: redes sociales

Una familia golpeada por la enfermedad

La historia de los Long ya era conocida en redes sociales debido a las publicaciones de Emily. Ryan había sido diagnosticado con glioblastoma, un tumor cerebral agresivo y sin cura, cuyo pronóstico de vida es limitado. Ella compartía en TikTok y Facebook las dificultades de sobrellevar la enfermedad y el impacto que tenía en sus hijos.

“Mis hijos la están pasando mal”, había relatado en uno de los videos donde describía cómo intentaba mantener la rutina familiar en medio del dolor.

Días antes de la tragedia, Emily publicó mensajes que reflejaban un fuerte deterioro emocional. Reconocía sentirse marchita, deprimida y con ansiedad. “Sé que necesito ver a un terapeuta… pero no estoy lista para admitirlo”, confesó en uno de sus posteos.

En otro video aseguró: “Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, quiera o no”.