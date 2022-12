Convertir a Estados Unidos en Wakanda: el plan de Kanye West si gana la presidencia

El rapero Kanye West va en serio: quiere ser presidente de los Estados Unidos. En una entrevista con Forbes dijo que cuando tomó la decisión se estaba duchando y duró varios minutos riendo por su idea, su decisión de luchar por la presidencia de los Estados Unidos.

Y risas, precisamente, es lo que han despertado algunas de sus ideas y propuestas que contó en su charla con dicha revista: desea aplicar un modelo de desarrollo igual al de Wakanda, el reino africano de la película ‘Black Panther’, de Marvel, con una “gran cantidad de innovación” en medicina y tecnología.

También prometió convertir a la NBA en un torneo mundial que “vaya desde Nigeria hasta Nanchang” para que el mundo “vea jugar a los mejores atletas”. Reveló además que no apoya el aborto, ni la pena de muerte y que reestablecerá la oración en las escuelas.

Sorprendió además al decir que ya no apoya a Donald Trump de quien dijo “ha sido desastroso” en el manejo del tema racial y de la brutalidad policial. Sobre política internacional fue claro: no tiene nada pensado aún.

No obstante dijo que a diferencia de Trump, no odia a China, al contrario “le encanta” porque su mamá dictó clases de inglés en ese país y que no es culpa de ellos el coronavirus.