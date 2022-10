Corea del Norte exige a Malasia el cadáver del hermano del líder norcoreano

La Embajada de Corea del Norte en Malasia exigió a las autoridades malasias que le entreguen el cadáver de Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, que murió el lunes 13 en el aeropuerto de Kuala Lumpur en lo que parece un asesinato por envenenamiento, informan hoy los medios locales.



El embajador norcoreano en el país, Kang Chol, leyó anoche un comunicado en el que acusó a Corea del Sur de influir en las autoridades malasias y advirtió que rechazará el resultado del examen forense del cadáver hecho por Malasia.



"Malasia nos informó inicialmente de que un ciudadano norcoreano falleció de un ataque al corazón mientras lo trasladaban a un hospital de Putrajaya y pidió que confirmáramos si era ciudadano norcoreano, lo que hicimos", dijo el diplomático, según el medio malasio New Straits Times.



"Hemos rechazado la solicitud de un examen post mortem porque era un poseedor de pasaporte diplomático y bajo la protección consular de Corea del Norte, pero la parte malasia siguió (con la autopsia) sin nuestro permiso", explicó Kang Chol.



El jefe de la legación norcoreana añadió que la Policía de Malasia les pidió un documento más y prometió entregarles el cadáver cuando lo recibiese.



"Lo hicimos esta mañana (viernes), pero no hemos tenido respuesta de las autoridades", agregó Kang Chol, y sugirió que Malasia intentaba ocultar algo influenciado por Corea del Sur, sin aclarar qué.



Por su parte, el jefe de la Policía de Malasia, Khalid Abu Bakar, desmintió hoy las acusaciones el régimen norcoreano e insistió en que entregarán el cadáver a sus familiares en cuanto hayan realizado las pruebas de ADN, según la agencia malasia de noticias Bernama.



Kim Jong-nam falleció el 13 de febrero en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Kuala Lumpur, desde donde tenía previsto regresar a Macao.



Al parecer, dos mujeres le abordaron antes de pasar los controles de inmigración y, mientras una le distraía, la otra le envenenó.



Murió camino de un hospital de Putrajaya y el cadáver permanece en el hospital general de Kuala Lumpur, donde se le ha hecho un examen forense y se le identificó por medio de las huellas dactilares.



La Policía ha detenido a cuatro personas: una vietnamita (el miércoles), una indonesia (el jueves), un malasio (el jueves) y un norcoreano (el viernes).



Las dos mujeres son supuestamente quienes envenenaron a Kim Jong-nam, mientras que el malasio parece ser que es novio de la indonesia y que no jugó un papel principal.



El norcoreano podría formar parte del grupo de cuatro hombres que estuvieron con las dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur, según las grabaciones de las cámaras de seguridad.



Kim Jong-nam nació en 1971 en Pyongyang de la relación entre el difunto dictador norcoreano, Kim Jong-il, y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim.



En su día estuvo considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen norcoreano, pero cayó en desgracia en 2001, cuando fue detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneylandia.



En los últimos años, vivió exiliado en China y atrajo la atención con críticas hacia el régimen norcoreano y su sistema de sucesión.