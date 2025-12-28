Creadora de contenido cuenta cómo se enteró que su madre había sido asesinada por su expareja

La creadora de contenido conocida en redes sociales como jazmincitaaa_00 relató a través de sus plataformas digitales cómo se enteró del asesinato de su madre, un hecho que marcó su vida.

La joven explicó que, para ese momento, se encontraba en un hogar de refugio para menores junto a su hermana, debido a conflictos familiares. En ese lugar no tenían permitido el uso de teléfonos ni ningún otro medio de comunicación, por lo que, en ocasiones, debía pedir prestados dispositivos en el colegio para mantenerse en contacto con el exterior.

“Un día, una amiga de mi mamá me había mandado un mensaje y me dijo que mi mamá estaba desaparecida desde hacía casi dos meses. Yo sabía que mi mamá solía desaparecerse unos días o una semana, así que no le di importancia”, contó.

Sin embargo, dos meses después, durante una conversación con un primo, recibió la noticia que cambiaría todo. “Me dice: ‘lamentablemente, Chipi ya no está más con nosotros’. Yo estaba con el celular en la mano, se me caían las lágrimas en medio del salón. No podía moverme, no podía hablar, no caía en cuenta de lo que había pasado”, recordó.



Según relató, su reacción fue tan evidente que su profesora y una amiga comenzaron a llorar al verla. Posteriormente, fue llevada a la rectoría, donde buscaron el nombre de su madre en internet y encontraron una noticia que daba cuenta del crimen. Allí, le explicaron que su madre había sido desmembrada.

“Me empieza a contar que fue el ex, cómo pasó, cómo guardaron las partes y las tiraron. Yo estaba sentada mientras ella me leía todo lo que le había pasado a mi mamá”, dijo.

Luego fue trasladada nuevamente al hogar de refugio, donde tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles: contarle lo sucedido a su hermana menor, quien tenía un vínculo muy estrecho con su madre. Señaló que le dijo a su hermana que, en ese momento, aún no comprendía del todo cómo había ocurrido la muerte.

“Mi hermana empezó a llorar, a tirar todo, no la podíamos calmar. Yo no podía comer, estuve casi una semana sin comer; miraba el plato de comida y me daba asco. Fueron muchas cosas, la pasé muy mal”, expresó.

Tiempo después, la joven se fue a vivir con su padre. Al recordar ese proceso, lo resumió con una frase contundente: “Fue un calvario”.