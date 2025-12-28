En vivo
Creadora de contenido cuenta cómo se enteró que su madre había sido asesinada por su expareja

Creadora de contenido cuenta cómo se enteró que su madre había sido asesinada por su expareja

La menor dijo que su madre había sido desmembrada. “Me empieza a contar que fue el ex, cómo pasó, cómo guardaron las partes y las tiraron. Yo estaba sentada mientras ella me leía todo", dijo.

Foto: captura de pantalla / ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

