Creadora de contenido fue asesinada en una transmisión en vivo; autoridades investigan lo que pasó

Un impactante caso de asesinato quedó registrado en video, cuando un mujer transmitía en vivo por la red social TikTok y fue brutalmente atacada.

La víctima fue identificada como Keyla Andreína González Mercado, de tan solo 28 años, que vivía en Ecuador y para el día del crimen se encontraba en una reunión de amigos.

Los hechos se registraron el pasado sábado 26 de julio de 2025, cuando la mujer estaba compartiendo con sus amigos al interior de su vivienda, en las calle 28, en el suburbio de Guayaquil. Entre los asistentes se encontraba el novio de su mejor amiga, sujeto señalado por ser el autor del crimen.

Según las primeras versiones, y lo que se puede evidenciar en los videos, el grupo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, cuando la mujer, en tono de chiste, dijo: "Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta (señalando su frente), pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir".

Creadora de contenido fue asesinada en una transmisión en vivo: todo quedó en video Foto: redes sociales

Sin medir palabra, el hombre se levantó de su silla, por lo que Keyla le gritaba asustada "No Manuel, no", sin embargo el sujeto sacó un arma y le disparó en la cabeza, mientras la transmisión continuaba. Debido al impacto, el celular se cayó al suelo.

Actualmente, las autoridades se encuentran investigando y buscando a Manuel Andrés, principal sospechoso por el crimen, y se evalúa si el video será utilizado como prueba en el proceso judicial.

Keyla Andreína era una creadora de contenido, que se denominaba como "La Gordita". Según testimonios de la familia al Extra de Ecuador, la mujer era bromista y solía hacer comentarios sobre su muerte.

Además, indicaron que no era la primera vez que Keyla se reunía con las personas que estaba aquel día: “Lo conocíamos solo de vista, nunca convivimos con él. Personas que lo conocen nos dijeron que tiene un tatuaje de una lágrima en la cara y un fusil en el cuello”, dijo un testigo.