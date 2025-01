¿Cuál es la mano de China en el Canal de Panamá y por qué Trump lo quiere para él?

El Canal de Panamá , una de las rutas estratégicas más importantes del comercio mundial, vuelve a ser tema de controversia. Donald Trump , expresidente de Estados Unidos, ha reavivado las tensiones al anunciar que buscará "recuperar" el control del canal, señalando que existe una influencia china en su operación.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario estadounidense han sido desmentidas por el gobierno panameño y expertos, quienes insisten en que la administración del canal está exclusivamente en manos de panameños.

En conversación con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, la excanciller panameña Érika Mouynes abordó los puntos clave de este tema, desmintiendo las acusaciones de Trump y explicando el contexto real de la participación china en la región.

"El canal lo manejan panameños, de forma exitosa"

Mouynes, quien estuvo al frente de la diplomacia panameña entre 2020 y 2022, enfatizó que la operación del canal es totalmente soberana y gestionada por panameños desde su traspaso en 1999.

"En la vía interoceánica no hay operación de nadie, excepto de panameños, que lo han manejado de manera exitosa", declaró. Sin embargo, reconoció que empresas chinas tienen presencia en puertos ubicados fuera del canal.

"Lo que tenemos son puertos de descarga, entre ellos uno administrado por Hutchison Whampoa, una compañía de Hong Kong. Pero esto no tiene relación con la operación del canal. No pueden cerrar ni abrir el paso ni tienen preferencia alguna".

Estas aclaraciones contradicen las declaraciones de Trump, quien ha argumentado que China controla indirectamente el canal, un comentario que ha generado preocupación tanto en Panamá como en la comunidad internacional.

La relación de China con Panamá: ¿influencia o pragmatismo?

La presencia china en Panamá no es nueva, pero su influencia no se limita al canal. Según Mouynes, algunas empresas chinas han ganado licitaciones importantes, como la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal y la terminal de cruceros de Amador. Estas concesiones, sin embargo, no implican control sobre la vía interoceánica.

"China tiene una relación diplomática joven con Panamá, de apenas ocho años, y su participación económica se centra en proyectos puntuales", explicó. "Esto no significa que haya una injerencia directa en el canal".

El papel de China en América Latina ha sido un tema recurrente en la geopolítica global. Pekín ha incrementado su influencia mediante inversiones y acuerdos comerciales, lo que ha generado inquietudes en Washington. No obstante, la excanciller Mouynes aseguró que Panamá ha mantenido su independencia en la gestión del canal, afirmando que "no hay nada que indique que China tenga control sobre la operación".

¿Qué busca Trump con sus declaraciones?

Analistas internacionales coinciden en que Trump podría estar utilizando el canal como una estrategia política para reforzar su postura proteccionista.

Según Mouynes, "los grandes analistas de la prensa económica, como el Financial Times, creen que esto es un cañazo de Trump para negociar tarifas más baratas para los productos estadounidenses que cruzan el canal".

Actualmente, las tarifas del canal son iguales para todas las naciones, y su fijación se realiza mediante procesos abiertos y transparentes, que incluyen audiencias públicas.

"No hay un sobrecargo por ser buque americano", aseguró Mouynes, desmintiendo otro de los argumentos de Trump.

El futuro del canal: unidad y diplomacia

Ante la posibilidad de que Estados Unidos intente tomar medidas más agresivas respecto al canal, la excanciller llamó a la unidad y la diplomacia.

"No creo que esto termine en una situación a la fuerza. Lo que nos corresponde es llevar una sola voz común explicando los hechos", afirmó.

El Canal de Panamá sigue siendo un símbolo de soberanía y un motor económico para el país. La administración panameña ha insistido en que defenderá esta posición frente a cualquier intento de intromisión. Mientras tanto, la discusión sobre la influencia china y las intenciones de Trump promete mantenerse en la agenda internacional.